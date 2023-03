Greve de professores em Guaíba afeta até 10 mil alunos, diz sindicato

Estão entre as pautas da greve a reivindicação pelo pagamento do piso salarial e melhores condições de trabalho nas escolas – cobranças que teriam pelo menos três anos. Secretaria da Educação diz que vai conversar com educadores. Escola Municipal de Ensino Fundamental José Carlos Ferreira paralisou totalmente as atividades em Guaíba

A greve dos professores da rede municipal de ensino em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, afeta 29 escolas e até 10 mil alunos, de acordo com o sindicato que representa a categoria na cidade. A paralisação começou na quarta-feira (8) de deve seguir até sexta (10).

“Estamos cientes que a paralisação afeta diretamente a rotina e a organização das famílias, mas não podemos nos calar diante do desrespeito do governo municipal com a educação e com os profissionais que nela atuam”, diz Rosangela Haim, presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Guaíba.

À RBS TV, a secretária Municipal de Educação, Magda Ramos, disse que vai conversar com os professores, mas antecipou que nem todas as demandas podem ser atendidas, como a do reajuste salarial que determina o piso salarial.

O sindicato afirma que “toda hora ou dia paralisado será recuperado”. Ela explica que estão entre as pautas da greve a reivindicação pelo pagamento do piso salarial e melhores condições de trabalho nas escolas – cobranças que teriam pelo menos três anos.

Há escolas que estão funcionando com 30% do quadro funcional. Outras, optaram por paralisar completamente as atividades, entre elas, a maior da cidade, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) José Carlos Ferreira, que fica no bairro Pedras Brancas.

Conforme a direção da instituição, os 60 professores que trabalham no local não vão dar aula para os 800 alunos matriculados até sexta, data em que é esperado que haja uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação. Nessa ocasião, uma proposta da administração pública deve ser apresentada. Se o sindicato aceitar a proposta, as aulas serão retomadas. Caso contrário, a greve deve ser estendida.

