griezmann-tra-mate,-asado-e…-ecco-cosa-mette-in-tavola-il-francese

Che Antoine Griezmann sia un po’ particolare è indubbio, basti pensare che i figli Alba, Mia e Amaro sono nati tutti gli stessi giorni dello stesso mese. Il talento francese del Barcellona è fatto così, gli piace andare contro corrente, come dimostra l’amore viscerale per tutto quello che è Sud America e che a tratti supera quello per la Francia, dove è nato, e la Spagna, dove vive. Un legame talmente forte, quello con l’Uruguay ma anche con il Brasile e l’Argentina, che Griezmann ha riportato anche nella vita di tutti i giorni. Facendo, ad esempio, ascoltare i cori delle tifoserie argentine ai figli come ninna nanna oppure bevendo continuamente il mate, che Griezmann sa preparare benissimo grazie alle tecniche che gli ha insegnato l’ex tecnico Lasarte: “Insieme a mia moglie, gli abbiamo comprato il suo primo kit al mercato artigianale di Montevideo, in modo che potesse averne uno suo, perché lo beveva spesso con gli altri”, raccontò l’allenatore.

Passione mate —

Per l’attaccante il mate è davvero indispensabile sia dopo gli allenamenti sia quando è a casa a rilassarsi con la famiglia. “Lo bevo prima dell’allenamento, di mattina o di pomeriggio, serve a risvegliarmi”, ha spiegato. Un legame, quello con la sua bevanda preferita, che Griezmann utilizza anche nelle pubblicità, come accaduto in occasione dell’ultimo Reel su Instagram sui suoi nuovi scarpini.

Griezmann e l’asado —

Sempre in tema di relax, alimentazione sudamericana anche quando si tratta di invitare gli amici a casa, visto che Antoine e famiglia amano cucinare asado per tutti. A insegnarli i segreti, nel corso degli anni, tanti sudamericani tra cui quel Diego Godin che, negli anni, è diventato amico carissimo di Griezmann, tanto da essere il padrino della sua prima figlia. Per il resto l’attaccante ha un’alimentazione piuttosto mediterranea, con tanta frutta e verdura e carboidrati dopo gli allenamenti. La moglie ci tiene molto, lo aiuta, e cercano di trasmettere questi insegnamenti healthy anche ai 3 i bambini. I quali, c’è da scommetterci, diventeranno comunque appassionati di mate.