La grigliata di pesce marinato è forse il piatto più iconico dell’estate, si può fare con quasi tutto il pesce fresco che trovate e il suo segreto consiste nella marinatura, da farsi con le erbe aromatiche e il limone.

Questa ricetta prevede l’uso di una griglia elettrica col coperchio, di quelle che si possono usare anche dentro casa, ma nulla vieta, d’estate, di preparare questa grigliata sulla carbonella o sulla griglia a gas in giardino o sul balcone, in quel caso potete anche grigliare tutto contemporaneamente, abbiate solo l’accortezza di togliere il tonno prima dell’altro pesce, quando è ancora rosato all’interno.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 35 minuti + 1 ora di riposo nella marinata

Dosi per

5 persone

Ingredienti:

1 Orata da circa 350 g

400 g Calamari

250 g Tonno

50 gr Pangrattato

Olio Extravergine D’Oliva

Aceto bianco

1 spicchio Aglio

1 rametto Timo

1 rametto Rosmarino

2 Limone

Sale

Pepe

Peperoncini in scaglie facoltativi

Preparazione:

Per preparare la ricetta della grigliata di pesce marinato, per prima cosa preparate una teglia che accolga comodamente il pesce, mettete un fondo di olio extravergine di oliva, lo spicchio d’aglio tagliato nel mezzo, una spruzzata di aceto, il succo di 1/2 limone, il sale, il pepe, il timo e il pangrattato. Mescolate e adagiate il pesce nella teglia.

Riempite l’orata pulita e che avrete inciso lungo la pancia con uno o due fette di limone, un po’ di timo, un po’ di rosmarino e un po’ della marinata.

Fate riposare per almeno un’oretta girando il pesce nella marinata per farlo insaporire bene.

Accendete la griglia dopo aver spennellato le piastre con un po’ di olio extravergine di oliva.

Posizionate il tonno sulla griglia e abbassate il coperchio.

Aprite il coperchio e togliete il pesce, abbassate di nuovo il coperchio e attendete che il viola fisso e il segnale acustico indichino il nuovo raggiungimento della temperatura.

Posizionate il restante pesce e dopo aver abbassato il coperchio attendete nuovamente la fine della cottura.

Servite il pesce accompagnandolo con fette di limone.

