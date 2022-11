Grissini sciuè sciuè, fatti con la pasta sfoglia. Veloci e ideali come antipasto per Natale

Ingredienti dei grissini di pasta sfoglia

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare già pronta

1 tuorlo

latte q.b.

semi misti q.b. (papavero

sesamo nero e bianco)

timo q.b.

Preparazione

Per prima cosa prendiamo i nostri rotoli di pasta sfoglia e srotoliamoli ( se li avete tenuti per tanto tempo in frigo, estraeteli e lasciateli a temperatura ambiente per una ventina di minuti in maniera da srotolarli senza rompere i fogli). Fatto questo sovrapponeteli uno sull’altro e poi premete con forza. In questa maniera si compatteranno bene. Ora prendete un coltello ben affilato ( potete usare anche una di quelle rotelline per i ravioli) e fate tante strisce da 3 centimetri ( andranno bene anche da 2,5) di larghezza ( tagliamole sul lato lungo della sfoglia).

Una volta tagliate, prendete le estremità tra le dite e arrotolate in maniera delicata ( dovrete arricciarli). Disponetetele quindi su una teglia foderata con la solita, immancabile) carta forno. Passiamo ora alla lavorazione dell’uovo. Prendete una bowl e rompete le uova, sbattetele inserendo anche un cucchiaio di latte. Prendete un pennello ( se non lo avete anche un foglio di carta assorbente) e spennellate su ogni grissini.

Infine spargete su ogni grissini il sesamo e cuoceteli in forno a 180 gradi ( preriscaldato) per 25 minuti. Il forno non deve essere ventilato: i grissini dovranno risultare dorati ( non bruciati). Prima di gustarli fateli intiepidire. Se volete un suggerimento, prima di sovrapporre i fogli di pasta sfoglia, potete mettere delle fette di speck o salame o quello che più vi piace.

Grissini sciuè sciuè, fatti con la pasta sfoglia. Veloci e ideali come antipasto per Natale scritto su Più Ricette da Redazione.

