‘Grito de Carnaval da Pipa’ tem primeira edição neste sábado (4)

Evento de pré-carnaval vai animar visitantes e moradores de Pipa e Tibau do Sul. A primeira edição do Grito de Carnaval da Pipa será realizada neste sábado (4), no restaurante Cavalo de Fogo, em Tibau do Sul. Jaina Elne, Ju Santos e DJ Guerreiro comandam o som com muita animação, a partir das 16h30.

Jaina Elne é uma das atrações do Grito de Carnaval da Pipa

Manoel Barbosa/Prefeitura de Natal

O evento tem assinatura da Fest Plural e nasce para preencher uma lacuna no cenário da região.

Os ingressos estão à venda pela internet. Também haverá uma bandinha de frevo para animar os visitantes e moradores de Pipa e Tibau do Sul.

“O Grito de Carnaval da Pipa vem de encontro aos anseios de moradores e frequentadores da Pipa”, conta a produtora Juçara Figueiredo. “Serão mais de 6 horas de música e animação. Tudo para deixar todo mundo em êxtase, prontos para o carnaval”, completa.

Ufficio Stampa