Grossi Guai a Mediaset, Gf Vip finisce prima per la denuncia, Salta l’ultima puntata, Signorini rischia grosso. Cos’è successo dietro le quinte

Lunedì 1 marzo ci sarà la finale del GF Vip. E in questa occasione si scoprirà chi vincerà quest’ultima lunghissima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Dopo la finale ci sarebbe dovuta essere la classica puntata di reunion con tutto il cast del GF Vip per celebrare il successo di una delle edizioni più lunghe e discusse mai andate in onda su Canale 5. Ma a quanto pare è tutto saltato. Ad annunciarlo è stato poco fa Gabriele Parpiglia sul portale web Giornalettismo: “Abbiamo saputo che il Grande Fratello Vip non andrà in onda con la reunion post ‘finalissima’…” Quale sarà il motivo?

Alfonso Signorini dice no alla puntata di reunion del GF Vip? L’indiscrezione

In base alle indiscrezioni raccolte da Gabriele Parpiglia per il portale Giornalettismo pare che dietro il presunto annullamento della puntata di reunion del Grande Fratello Vip ci sia lo zampino di Alfonso Signorini. Cos’è successo? In pratica pare che il popolare conduttore del GF Vip, che lunedì scorso ha annunciato che l’ex fidanzato di Rosalinda ha mandato una diffida, si sarebbe opposto alla messa in onda di questa puntata aggiuntiva, preferendo terminare il tutto lunedì 1 marzo con la tanto agognata finalissima in cui verrà decretato il vincitore: “Sembrerebbe che lo stesso conduttore abbia detto ‘no’ alla puntata aggiuntiva che avrebbe riunito i concorrenti, per rivivere questi sei mesi insieme…”

Puntata del 19 febbraio: ampio spazio a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. E in base alle anticipazioni circolate online fino a questo momento sarà una puntata molto movimentata. Cosa succederà? Ampio spazio verrà dedicato a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, i quali ormai si sono ufficialmente messi insieme. E poi Alfonso Signorini metterà l’una di fronte all’altra Dayane Mello e Rosalinda, le quali hanno discusso molto in questi ultimi giorni. Si scoprirà anche chi tra Stefania Orlando e Giulia Salemi verrà eliminata dal GF Vip. Insomma una puntata che terrà incollati al piccolo schermo fino all’ultimo minuto milioni di telespettatori.

Lite dietro le quinte, Cos’è successo

Vediamo insieme la voce che stà girando sul web, per quanto riguarda l’ultima puntata del Gf Vip, dove dietro le quinte è successo di tutto! Il Grande fratello vip, non ha un momento di pace nemmeno dietro le quinte, tra gli ex inquilini. Vediamo insieme che cosa sembra essere successo nella puntata di lunedì, che sta lasciando tutti senza parole. Sembra davvero che il programma super seguito, condotto da Alfonso Signorini, non ci sia mai tregua nemmeno dietro ai camerini della diretta.

La voce che si stà facendo sempre più insistente riguarda la puntata del 15 febbraio del Gf vip e vede coinvolti due inquilini, o meglio ex, ovvero Mario Ermito e Giacomo Urtis. A comunicare quanto è successo è stato direttamente Gabriele Parapiglia, con il programma Casa Chi, che va in onda sul social. Sembra che Giacomo si è accorto che Ermito non indossava l’orologio che lui gli aveva regalato, ed ha chiesto spiegazioni sul motivo.

Urtis, non avrebbe apprezzato la risposta che gli è stata fornita, e avrebbe fatto il gesto di togliersi una scarpa, provando a tirarla contro Mario Ermito. A questo punto, sembra essere intervenuta Sonia Lorenzini, che non ha fatto precipitare la situazione, ma non è tutto. Al termine della puntata del Gf Vip di lunedì 15, sembra che Mario abbia fatto una sorta di sgambetto a Giacomo Urtis, che sarebbe finito a terra.

Gabriele Parapiglia ha dichiarato che è tutto assolutamente vero, ma non possiamo sapere se tra i due ex concorrenti c’era già dell’astio, o magari era solo una sorta di siparietto terminato male. Mario Ermito, è rimasto per poche settimane all’interno della casa, ma fuori su di lui il gossip impazza. In un primo momento sembrava avere una sorta di amicizia particolare con Urtis, che è stata smentita, e successivamente con Myriam Catania. Ma anche in questo secondo caso è stata smentita da Ermito, ma Matilde Brandi, grande amica di Myriam conferma che tra i due qualcosa c’è. E voi cosa ne pensate dell’episodio che ha dichiarato Gabriele Parapiglia avvenuto nei camerini del GF Vip? Che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

