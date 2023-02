Grupo afasta homem de incêndio após moto bater em carro de motorista bêbado e pegar fogo; VÍDEO

Acidente aconteceu próximo de praça em Paraíso do Tocantins, na região central do estado. Polícia Militar informou que motorista do carro estava embriagado. Moto pega fogo após acidente e moradores retiram acidentado da pista

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um grupo de pessoas retira um homem de perto de uma motocicleta em chamas. A moto pegou fogo depois que bateu em um carro na noite deste domingo (26) em Paraíso do Tocantins, na região central do estado.

O incêndio causou grandes labaredas em uma avenida no centro da cidade, próximo da Praça Cabo Luzimar. Nas imagens é possível ver o grupo pegando o jovem ferido, pelas pernas e braços, e levando para longe das chamas. Uma das pessoas também segura o pescoço do motociclista.

Os bombeiros informaram que quando chegaram ao local encontraram o motociclista consciente, com algumas escoriações pelo corpo e um corte na orelha. Ele recebeu os primeiros socorros, foi imobilizado e levado para o Hospital Regional de Paraíso do Tocantins.

Segundo a PM, o motorista do carro apresentava sintomas de embriaguez com os olhos avermelhados, fala arrastada e odor alcoólico. Ele foi submetido ao teste de bafômetro que constatou 0,84 mg/L de álcool.

Uma equipe dos bombeiros conseguiu apagar as chamas rapidamente, mas a moto da vítima ficou destruída.

O motorista não teve ferimentos e foi levado para a Central de Flagrantes de Paraíso do Tocantins, onde o foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa de natureza grave ou gravíssima na direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

