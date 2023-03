Grupo circense Rosa dos Ventos apresenta peça ‘Hoje Tem Espetáculo’ em seis municípios do Oeste Paulista

Apresentações serão realizadas de forma gratuita entre os dias 18 e 26 de março, em Euclides da Cunha Paulista, Marabá Paulista, Presidente Prudente, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios e Sandovalina. Grupo Rosa dos Ventos apresenta peça ‘Hoje Tem Espetáculo’ em Presidente Prudente (SP) e região

Marcel Sachetti

O grupo Rosa dos Ventos apresentará a peça “Hoje Tem Espetáculo” em seis municípios da região de Presidente Prudente (SP), a partir deste sábado (18), de forma gratuita.

O espetáculo é o mais antigo do grupo e a criação tem como referência as visitas que o grupo fazia a pequenos circos que circulavam em cidades próximas a Presidente Prudente (SP).

A obra foi construída junto a essas visitas e as experimentações que o grupo realizava em apresentações em escolas e festas infantis. Aos poucos, essas obras foram levadas para a rua e a peça foi ganhando forma com novas cenas e técnicas circenses.

Confira a programação completa das apresentações no mês de março em diversas cidades do Oeste Paulista:

18/03 (sábado): às 20h, na Praça da Matriz, em Euclides da Cunha Paulista (SP);

19/03 (domingo): às 20h, ao lado da Igreja, no distrito de Espigão, em Regente Feijó (SP);

22/03 (quarta-feira): às 20h, na Feira Livre do Jardim Panorâmico, em Presidente Prudente (SP);

24/03 (sexta-feira): às 20h, na Praça da Matriz, em Marabá Paulista (SP);

25/03 (sábado): às 20h, na Praça da Matriz, em Sandovalina (SP);

26/03 (domingo): às 19h30, na Praça Padre Guilherme Herber, em Ribeirão dos Índios (SP);

Os espetáculos no Pontal do Paranapanema contam com o apoio de um edital do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

“Hoje tem Espetáculo” é um trabalho criado a partir de clássicos de palhaço, números, estradas e piadas que são vistas no circo há pelo menos 200 anos.

O espetáculo é apresentado pelos palhaços Dez Pras Sete, Custipíl e Seu Lavanco, que se revezam nas funções de artistas de circo e músicos/sonoplastas.

A proposta é divertir o público com suas caricatas relações e conflitos distantes da vida cotidiana.

Vittorio Ferla