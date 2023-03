Grupo com dez criminosos invade pátio da Polícia Civil e furta motos apreendidas

Pátio fica em Porto Nacional, na região central do estado. Cinco motos foram retiradas do local, mas quatro foram recuperadas pela Polícia Militar; um adolescente de 17 anos foi apreendido. Motos recuperadas pela Polícia Militar após furto em pátio da PC

PM/Divulgação

Dez homens conseguiram invadir um pátio utilizado pela Polícia Civil em Porto Nacional, na região central do estado, e furtar cinco motocicletas que estavam apreendidas no local. Quatro motos foram recuperadas pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (11).

O pátio utilizado pela polícia é do município, mas foi cedido para a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e serve para armazenar centenas de veículos apreendidos na região. O g1 questionou a secretaria sobre o caso, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

A Polícia Militar informou ter recebido uma denúncia, pelo 190, de que um grupo de suspeitos havia invadido o depósito e saído do local com várias motocicletas. Os militares foram verificar a informação e conseguiram encontrar um dos suspeitos, um adolescente de 17 anos, no setor Aeroporto.

Ele confessou a participação no furto junto com outros nove suspeitos. Disse que o grupo tinha conseguido levar cinco motocicletas e identificou outros dois envolvidos no crime.

Das cinco motocicletas furtadas, quatro foram recuperadas pela PM, em um terreno baldio próximo ao local do crime. O menor foi apresentado na delegacia da Polícia Civil para a realização dos demais procedimentos.

