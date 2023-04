Grupo da Grande SP que furtava mercadinhos de bairro da região é preso em São José

Criminosos furtaram quatro mercadinhos no Vale do Paraíba. Ao todo, 10 pessoas foram presas. Produtos foram furtados de mercadinhos de bairro em cidades da região

Bruna Capasciutti/TV Vanguarda

Um grupo de 10 pessoas, incluindo uma menor de idade, foi detido na noite desta sexta-feira (31) suspeito de realizar diversos furtos a mercadinhos de bairro de quatro cidades do Vale do Paraíba. Pelo menos, 100 ovos de páscoa foram apreendidos, além de desodorantes, barras de chocolate e três carros. O prejuízo estimado chega a R$ 10 mil.

O grupo foi localizado pela Guarda Civil Municipal (GCM) de São José dos Campos, que já estava monitorando a atuação do grupo há um mês. Seis homens, quatro mulheres e uma adolescente foram detidos.

Prejuízo estimado pode superar os R$ 10 mil

Bruna Capasciutti/TV Vanguarda

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos teriam praticado a ação criminosa em quatro estabelecimentos em Guaratinguetá, Lorena, Caçapava, além de São José. Todos os envolvidos são da Grande São Paulo.

Com eles, a polícia apreendeu trêscarros que eram utilizados para os furtos, 100 ovos de páscoa, diversos desodorantes, barras de chocolate dentre outros itens. Estima-se que o prejuízo supere R$ 10 mil.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de São José.

Vito Califano