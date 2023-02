Grupo de menores faz cerco, furta e aterroriza moradores e comerciantes no litoral de SP; VÍDEO

Segundo testemunhas, são em média 15 menores, com idades entre 10 e 12 anos, que cometem infrações diariamente em Guarujá. Grupo faz cerco, furta e aterroriza moradores no litoral de SP

Um grupo de crianças e adolescentes foi flagrado por câmeras de monitoramento puxando o colar de uma idosa em Guarujá , no litoral de São Paulo (veja o vídeo acima). O g1 apurou, nesta segunda-feira (27), que os menores de idade frequentam a região e já efetuaram furtos, além de intimidarem moradores e comerciantes.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O vídeo obtido pelo g1 mostra a idosa sendo cercada por cinco menores de idade, enquanto ela sobe as escadas de um prédio residencial, localizado na rua Benjamin Constant, no Centro de Guarujá. Um dos meninos puxa a corrente no pescoço da mulher e todos correm.

A vítima não foi localizada pela reportagem. Segundo um funcionário do prédio, que não quis ser identificado, a cena é constante. O grupo, de acordo com ele, comete infrações com frequência na região.

Vítima teve o color furtado por um grupo de menores de idade em Guarujá

Plantão Guarujá

“Eles olham uma pessoa e já fecham o ‘círculo’ para intimidar. São, em média, 10 a 15 crianças com 10 a 12 anos, no máximo. Passam fazendo bagunça, está um caos. Às vezes, eles fingem que estão conversando e furtam as pessoas”, fala o funcionário.

Ele ainda conta que, quando a polícia chega no local, eles já fugiram. “A base da Guarda fica longe daqui. Somos todos reféns”, disse.

O grupo também comete furtos em Vicente de Carvalho, distrito de Guarujá. De acordo com a comerciante Maylany Garcia, de 27 anos, que trabalha na Rua Thiago Ferreira, cenas como estas são vistas diariamente.

“A loja [onde ela trabalha] vem sendo alvo desses menores infratores há muito tempo, pelo simples fato de só termos uma fiscal de loja, que é mulher. Eles entram na loja, furtam e nos ameaçam, e ainda falam que sabem seus direitos. São muitos, eles se dividem em quatro grupos e ficam aterrorizando todo mundo”, contou.

Ela trabalha em uma loja de roupas e acessórios há um ano e, segundo ela, isso acontece todos os dias nos comércios da região. “Dá medo e revolta. Por mais que chame a polícia ou a guarda municipal, é como os próprios meliantes falam: ‘não dá em nada’, pois eles são menores de idade. A revolta é que somos ameaçados e xingados e não podemos revidar”, desabafa.

Autoridades

Em nota, a Prefeitura de Guarujá informou que a Guarda Civil Municipal (GCM) atua com o patrulhamento preventivo na região, em apoio a Polícia Militar. Durante a temporada, as ações foram intensificadas com a implantação de operações em conjunto. Todas as pessoas detidas ficam a disposição das autoridades policiais para os tramites legais.

O g1 questionou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), porém, até a última atualização desta reportagem não recebeu um posicionamento.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

pappa2200