Grupo de São Carlos promove evento para conscientizar sobre Síndrome de Down

Atividade ocorre das 13h às 17h, no Ginásio Municipal de Esportes Hugo Dornfeld – anexo ao Zuzão, na Vila São José. Estão previstas brincadeiras, pipoca, algodão doce, teatro, zumba e atividades físicas. Grupo Trevo 21 promove atividades em celebração da ‘Conscientização da Síndrome de Down’

Mariana Preccaro/Arquivo Pessoal

O grupo Trevo 21 promove, neste sábado (25), a 1ª Celebração da Conscientização da Síndrome de Down, em São Carlos (SP). O evento, que procura promover a inclusão e a empatia, é gratuito e aberto ao público de todas as idades.

Estão previstas muitas brincadeiras, pipoca, algodão doce, teatro, zumba, atividades físicas e troca de experiências. A atividade ocorre das 13h às 17h, no Ginásio Municipal de Esportes Hugo Dornfeld – anexo ao Zuzão, na Vila São José.

A 1ª Celebração da Conscientização da Síndrome de Down tem como objetivo mostrar que as crianças, adolescentes e adultos com a síndrome não são considerados “coitadinhos”, mas pessoas capazes de fazerem tudo o que quiserem.

De acordo com as organizadoras, o grupo Trevo 21 surgiu com a ideia de acolher as famílias com crianças com ‘Trissomia do 21’, popularmente conhecida como Síndrome de Down. Nos encontros há conversas, troca de experiência e ajuda mútua.

Mãe de ‘primeira viagem’ conta rotina de filho com síndrome de Down: ‘criança que vai precisar apenas de mais estímulos’, diz

“Não é um dia de ‘comemoração’, é um dia de conscientização. A Organização das Nações Unidas (ONU) esse ano lançou a campanha ‘Conosco, não para nós’ que significa que quando damos espaço para pessoas com deficiência serem protagonistas, colaboramos para um mundo mais justo e com oportunidades”, explicou uma das organizadoras do evento, Mariana Preccaro.

