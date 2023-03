Grupo de teatro realiza último grande ensaio antes de encenação da Via Sacra no centro-oeste paulista

Apresentação é realizada desde 1982 pelo grupo Bom Jesus, com o objetivo de propor uma reflexão sobre momentos que envolvem a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Neste ano, o projeto é retomado após três anos paralisado em virtude da pandemia de Covid-19. Grupo de teatro realiza último grande ensaio antes de encenação da Via Sacra em Ibitinga

O grupo de teatro Bom Jesus realizou nesta terça-feira (28) o último grande ensaio para a tradicional encenação “Via Sacra ao Vivo”, que contará com apresentações em Jaú e Ibitinga (SP), no início de abril.

Criada em 1982, a encenação da “Via Sacra ‘Ao Vivo’ – um espetáculo de arte, fé e amor” é realizada na Semana Santa. Neste ano, o projeto é retomado após três anos paralisado em virtude da pandemia de Covid-19.

A apresentação surgiu com o objetivo de propor uma reflexão sobre momentos que envolvem a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.

Cerca de 125 pessoas estão envolvidas no espetáculo, entre atores e produção. Durante a encenação, são representadas as 15 estações da Via Sacra, com coreografia e cenários próprios da época, seguindo o texto bíblico.

Em Jaú, a peça será apresentada no próximo domingo (2), às 19h, no Kartódromo Municipal. Já em Ibitinga, a apresentação, que é realizada pelo grupo desde 1982, será nos dias 5 e 7, às 20h, no Pavilhão de Exposições Dr. Licínio Hilmar de Oliveira Arantes.

Na primeira noite, o evento vai contar ainda com a participação especial da Banda Doce Veneno. Já no dia 7, o Grupo Cantores de Deus irá se apresentar.

Para todos os eventos, é solicitado levar um quilo de alimento não perecível para o projeto “Bem Legal” da TV TEM, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Jaú e Ibitinga.

Programação

Jaú

02/04 – Domingo de Ramos

Local: Kartódromo municipal

17h – Missa campal com a benção dos ramos, presidida por Dom Luiz Carlos Dias, bispo diocesano.

19h – Via Sacra – Ao vivo

Ingresso: 1kg de alimento não perecível

Ibitinga

05/04 – Quarta-feira – 20h

Local: Pavilhão de exposições Dr. Licínio Hilmar de Oliveira Arantes

Participação especial da banda Doce Veneno.

Ingresso: 1kg de alimento não perecível

07/04 – Sexta-feira santa – 20h

Local: Pavilhão de exposições Dr. Licínio Hilmar de Oliveira Arantes

Participação especial do Grupo Cantores de Deus

Ingresso: 1kg de alimento não perecível

