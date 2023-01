Grupo é detido suspeito de sequência de roubos a residências em Campinas

Dois são adolescentes. Ladrões roubaram bebidas, celular e documentos pessoais das vítimas; eles foram localizados após perseguição. Quatro suspeitos são presos após sequência de roubos a residências em Campinas

Quatro homens foram detidos suspeitos de praticar uma sequência de pelo menos dois roubos a residências no distrito de Barão Geraldo, em Campinas (SP), na madrugada desta sexta-feira (27). O grupo foi localizado logo após realizar um dos assaltos.

Entre os detidos, dois são adolescentes. De acordo com a Polícia Militar, no primeiro roubo, o grupo levou bebidas da casa. Já no segundo, o morador estava chegando em casa e lutou com um dos suspeitos. Um dos criminosos estava armado.

Neste casa, os ladrões roubaram celular, documentos pessoais, inclusive o passaporte, já que a vítima é portuguesa. A Polícia Militar conseguiu localizar o grupo após uma perseguição. Durante o cerco, os criminosos jogaram para fora do carro parte dos objetos roubados.

Os quatro foram reconhecidos pelas vítimas. Os detidos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Campinas. O veículo utilizado para os crimes, um modelo Chevrolet Monza, foi apreendido. O carro demorou para pegar no momento que os suspeitos saíram de uma das casas.

