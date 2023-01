Grupo é preso suspeito de invadir fazenda, fazer funcionários reféns e roubar R$ 2 milhões em defensivos agrícolas

Crime aconteceu em uma propriedade rural de Talismã, sudeste do Tocantins. Após o crime, cinco homens foram presos em Goiás, após operação da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Cinco suspeitos de roubar produtos agrícolas em Talismã são presos

Cinco homens foram presos suspeitos de invadirem uma fazenda, fazerem funcionários reféns e roubarem R$ 2 milhões em defensivos agrícolas. O crime aconteceu nesse fim de semana, na zona rural de Talismã. Os criminosos foram capturados horas depois em Goiás, após uma operação conjunta das Polícias Militar do Tocantins e de Goiás, além da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a Polícia Militar, a quadrilha chegou à fazenda por volta das 22h de sábado (28). Testemunhas informaram que os criminosos estavam encapuzados, armados com pistolas e revólveres. Eles também usaram luvas para não serem identificados e dificultar as investigações.

Tanto o gerente, quanto os funcionários que moram na sede da propriedade, foram feitos reféns. Rendidos, eles foram obrigados a retirar do barracão os galões de defensivos agrícolas. Em seguida, foram trancados em um quarto.

Carga de defensivos agrícolas foi roubada em fazenda de Talismã

Divulgação/PM

Por volta das 3h da madrugada deste domingo (29), a quadrilha fugiu da fazenda levando a carga de defensivos agrícolas. Horas depois, os funcionários conseguiram se libertar e chamaram a polícia.

Uma operação foi montada e cinco suspeitos foram presos pelo roubo, em uma estrada entre Anápolis e Goiânia. Eles estavam em um caminhão e em uma picape. Os veículos foram apreendidos. A polícia disse que o grupo era organizado e usava até rádios comunicadores.

Os produtos roubados foram recuperados e os suspeitos, encaminhados para a Central de Flagrantes de Anápolis.

Grupo suspeito de roubar defensivos agrícolas em fazenda usava rádios comunicadores

Divulgação/PM

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa