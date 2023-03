Grupo estreia peça de Nelson Rodrigues no Teatro Municipal de Campinas

Espetáculo ‘Viúva, Porém Honesta’ será encenada em 15 de março no Castro Mendes. Depois, terá sessões em outros quatro espaços culturais da cidade. “Viúva, Porém Honesta” é realizada pelo grupo campineiro Casca de Teatro e estreia no Teatro Castro Mendes na quarta-feira (15).

Ivan Lucca

O Teatro Municipal Castro Mendes, em Campinas (SP), recebe a estreia de uma montagem da peça “Viúva, Porém Honesta”, de Nelson Rodrigues, na próxima quarta-feira (15), às 20h. Veja abaixo preços e como comprar ingressos.

O espetáculo é uma montagem do Grupo Casca de teatro, formado por atores e atrizes de Campinas.

Além da estreia no Castro Mendes, o grupo programou apresentações em outros quatro locais: Sala dos Toninhos, Espaço Cultural Maria Monteiro, Centro Cultural Casarão e no Departamento de Artes Cênicas da Unicamp, os dois últimos no distrito de Barão Geraldo. As datas ainda não foram divulgadas.

Espetáculo “Viúva, Porém Honesta” é realizado por um grupo de nova atores e atrizes de Campinas (SP).

Ivan Lucca

A montagem utiliza, na íntegra, o texto original do consagrado escritor, dramaturgo e jornalista brasileiro Nelson Rodrigues, um dos maiores nomes do segmento no país.

“Viúva, Porém Honesta” conta a história de Ivonete, uma menina de 15 anos que, ao ficar viúva, não se senta mais, enquanto o pai tenta solucionar o mistério. Apesar dos personagens caricatos, a comédia não deixa de abordar questões sociais sérias.

Serviço

Data: quarta-feira, 15 de março, às 20h

Local: Teatro Municipal Castro Mendes

Endereço: Rua Conselheiro Gomide, 62, Vila Industrial, Campinas

Classificação: 16 anos

Ingressos: entre R$10 e R$20, pelo site ou na bilheteria oficial do teatro

Vittorio Ferla