Grupo invade garagem de prédio no litoral de SP e furta bicicletas; VÍDEO

Ao menos sete criminosos foram filmados pelas câmera de monitoramento do condomínio de Praia Grande (SP). Grupo invade garagem de prédio no litoral de SP e furta bicicletas

Um grupo com ao menos sete criminosos invadiu a garagem de um prédio em Praia Grande, no litoral de São Paulo, e furtou diversas bicicletas. Imagens obtidas pelo g1 nesta sexta-feira (24) mostram os suspeitos encapuzados empurrando os veículos. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o caso é investigado pela Polícia Civil, mas até o momento não há informações sobre o paradeiro do bando.

Câmeras de segurança instaladas no condomínio residencial localizado à Rua Copacabana, no bairro Guilhermina, flagraram o crime. A ação aconteceu por volta das 2h desta quinta-feira (23), mas os moradores só perceberam o furto pela manhã. De acordo com a Polícia Civil, sete bicicletas foram furtadas, porém, durante a fuga, os criminosos abandonaram duas delas na calçada.

Grupo de criminosos invadiu garagem de prédio em Praia Grande e furtou diversas bicicletas

Praia Grande Mil Grau

Nas imagens flagradas pelo sistema de monitoramento, é possível ver os integrantes do grupo de criminosos usando capuz ou boné, e empurrando as bicicletas furtadas por uma rampa instalada para pessoas com deficiência.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que afirmou ter sido acionada por volta das 7h por uma das vítimas, que teve duas bicicletas levadas. A PM acrescentou que a pessoa que acionou a corporação não estaria no local para receber a viatura, mas que telefonou no número de emergência para comunicar o crime.

O g1 também solicitou informações à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), que informou em nota que a Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como furto no 2º Distrito Policial (DP) de Praia Grande.

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

Ufficio Stampa