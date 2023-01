Grupo invade transportadora em Monte Mor e furta três caminhões

Caso ocorreu na madrugada deste domingo (29), no Jardim Planalto. Ninguém foi preso. Imagem registra saída de um dos caminhões furtado em transportadora de Monte Mor

Arquivo Pessoal

Três caminhões foram furtados de uma transportadora em Monte Mor (SP), na madrugada deste domingo (29), após a área da empresa ser invadida por ao menos três suspeitos. Ninguém foi preso.

Segundo relato do proprietário à Polícia Civil, o crime só foi percebido nesta manhã, quando um funcionário constatou o sumiço dos veículos e encontrou os rastreadores jogados ao chão.

A transportadora fica no Jardim Planalto, em estrada que liga o município a Sumaré (SP). O dono dos veículos também relatou que um deles estava carregado com suco. O prejuízo total não foi divulgado.

Imagens gravadas no local mostram que pelo menos três pessoas teriam participado do crime. Elas estão sob análise e um boletim de ocorrência de furto foi registrado pela delegacia de Monte Mor.

Suspeitos na área de transportadora em Monte Mor

Arquivo Pessoal

