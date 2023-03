Grupo ‘Passim’ realiza shows gratuitos em Limeira e Santa Bárbara no fim de semana

O grupo celebra 7 anos em uma turnê pelo estado de São Paulo. Grupo Passim se apresenta em Limeira e Santa Bárbara neste final de semana.

Lucas Pardal

O grupo “Passim” se apresenta nesta sexta-feira (31), às 20h, com sua turnê “Passim: 7 anos aqui e lá”, no Teatro Vitória, em Limeira (SP). Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos uma hora antes do show.

O sexteto também se apresenta em Santa Bárbara d’Oeste (SP), na Estação Cultural da Fundação Romi, neste domingo (2), às 10h30. A entrada é gratuita, por ordem de chegada.

A formação do grupo traz Jacque Falcheti (voz e pandeiro) e Flávio Vasconcelos (arranjos, violão e voz) acompanhados por Melina Cabral (vibrafone, percussão), Jonas Moncaio (violoncelo), Rodrigo Müller (corne inglês e oboé) e Rui Kleiner (bandolim).

O sexteto saúda a música brasileira e traz a influência da cultura ibérica em histórias cantadas, com arranjos simbólicos de elementos desse universo. O repertório passeia pelos fados portugueses, rasgueados espanhóis, modinhas, choros, modas de viola, cantorias nordestinas e marchas-rancho.

As aberturas dos shows serão feitas por artistas locais. Em Limeira, fica por conta da cantora e compositora, Josie. Já em Santa Bárbara, o artista de MPB, Do Prado, cuida da abertura.

Formado por Jacque Falcheti, Flávio Vasconcelos, Melina Cabral, Jonas Moncaio, Rodrigo Müller e Rui Kleiner, o Passim comemora 7 anos, com 7 shows presenciais em 7 cidades do Estado de São Paulo.

Serviço

Limeira

O que: Show “Passim: 7 anos aqui e lá”

Quando: nesta sexta-feira (31), às 20h

Onde: Teatro Vitória – Praça Toledo de Barros, s/n, Centro

Quanto: gratuito – ingressos disponibilizados uma hora antes do show

Santa Bárbara d’Oeste

O que: Show “Passim: 7 anos aqui e lá”

Quando: domingo (2), às 10h30

Onde: Estação Cultural da Fundação Romi – Avenida Tiradentes, 2, Centro

Quanto: gratuito – entrada por ordem de chegada

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Ufficio Stampa