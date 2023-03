Grupo Quarta Essência, Sábado Rock e teatro são atrações do fim de semana em São Carlos e região

Veja agenda cultural de Américo, Araraquara, Araras, Leme, Matão, Mococa, Porto Ferreira, Rio Claro, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Gertrudes, São Carlos, São Sebastião da Grama e Trabiju. Grupo Quarta Essência, Sábado Rock e apresentações de teatro agitam o fim de semana em São Carlos e região

Divulgação

Sábado Rock com a banda ‘As Véia Loka’ em Araraquara e o Grupo Quarta Essência e apresentações teatrais em São Carlos (SP) são alguns dos eventos que prometem agitar o fim de semana na região. (Veja abaixo a agenda cultural de algumas cidades).

Veja agenda cultural completa na região:

Américo Brasiliense

SEXTA-FEIRA (3)

Música: The Xugos

Horário: 20h

Local: Devoris Salgados (Av. Amélia Colombo Dias, 289 – Bela Vista)

Entrada: R$8

Banda Karla

Horário: 20h30

Local: Estação do Peixe (R. Manoel Borba, 470 – Centro)

Entrada: R$10

SÁBADO (4)

Santo Rock

Horário: 20h30

Local: Estação do Peixe (R. Manoel Borba, 470 – Centro)

Entrada: R$10

Araraquara

SEXTA-FEIRA (3)

Chansons D’Amour

Atração: Iuna Tuane

Horário: 20h

Local: Sesc Araraquara (R. Castro Alves, 1315 – Quitandinha)

Entrada gratuita sem retirada de ingressos

Indie Party

Atração: Banda The Capitals

Horário: 21h

Local: Corleone Music Hall (Rua Gonçalves Dias, 1648 – Centro)

Entrada: a partir de R$5

10 Anos Sem Chorão

Atração: Banda Intranze

Horário: 22h

Local: Pub 13 Rock e Lounge (Av. Brasil, 1037 – Centro)

Entrada: R$15

SÁBADO (4)

AC/DC Cover

Atração: Banda Rocksauro

Horário: 21h

Local: Corleone Music Hall (Rua Gonçalves Dias, 1648 – Centro)

Entrada: R$5

Música: Raiz Samba 6

Horário: 20h30

Local: Tijuca Restaurante e Bar (Av. Bento de Abreu, 1084 – Centro)

Entrada: R$12

Sábado Rock

Atração: Banda As Véia Loka

Horário: 22h

Local: Pub 13 Rock e Lounge (Av. Brasil, 1037 – Centro)

Entrada: a partir de R$15

Banda Veia Loka

Reprodução/Facebook

DOMINGO (5)

Música: Conversa Fiada

Horário: 19h30

Local: Tijuca Restaurante e Bar (Av. Bento de Abreu, 1084 – Centro)

Entrada: R$12

Música: Tais Sara

Horário: 18h

Local: Casa Velha Lounge Bar (Rua Carmino Brambilla, 500 – Cidade Jardim)

Entrada: R$ 10

Enterro do Carnaval

Atração: Sambalaxo e Felipe Gabriel e Gustavo

Horário: 15h

Local: Boteco Pé na Cova (Avenida Brasil, 1037 – Centro)

Entrada: a partir de R$ 30

Araras

SEXTA-FEIRA (3)

Happy Hour Pop Rock

Atração: Leandro Barreto Trio

Horário: 20h

Local: Sayão Futebol Clube (Av. Otto Barreto, 250 – Jardim Sobradinho)

Entrada: gratuita (exclusivo para sócios)

DOMINGO (5)

Domingo É Show Sertanejo

Atração: Matheus Garcia

Horário: 12h

Local: Sayão Futebol Clube (Av. Otto Barreto, 250 – Jardim Sobradinho)

Entrada gratuita (exclusivo para sócios)

Leme

SÁBADO (4)

Festeja Ranchão

Atração: DJ Akyra Fox

Horário: 23h

Local: Ranchão Sertanejo (Rua Frederico Hildebrand, 725 – Jardim Capitólio)

Entrada: a partir de R$15

Matão

SÁBADO (4)

Quando Apaga a Luz

Atração: Victor e Mallu (sertanejo)

Horário: 20h

Local: Hangar 1399 (Rua João Pessoa, nº 1399)

Entrada: R$15

Mococa

SÁBADO (4)

Música: Lorenah

Horário: 20h

Local: Pizzaria Boulevard Mococa (Av. Américo Pereira Lima, 61 – Jardim Lavinia)

Música: Frejat

Horário: 21h

Local: Vale Imperial Eventos (Rua Gentil Ferreira da Silva)

Entrada: a partir de R$180

Porto Ferreira

SEXTA-FEIRA (3)

Pagode no Quintal

Atração: Grupo Samba Kid Mais

Horário: 23h

Local: Artesanos Bar

Entrada: a partir de R$ 15

SÁBADO (4)

Rock na Estação

Atração: Banda Disruption Path

Horário: 19h30

Local: Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz

Entrada gratuita

Rio Claro

SEXTA-FEIRA (3)

Sextou

Atração: Folk You Duo

Horário: 20h

Local: Esquina do Rio (R. Um, 278 – Saúde)

Entrada: R$5

Sexta Proibidona

Atração: Dj A Gatha

Horário: 22h

Local: La Se7e (Av. 14, 2121 – Jardim São Paulo)

Entrada: R$10

SÁBADO (4)

Paradise Sunset

Atração: Grupo Iaê

Horário: 18h

Local: Paradise Beach Sports (Avenida 1, 267, Rua da TuboPartes, Distrito Industrial)

Entrada: a partir de R$10

Madalena Live Music

Atração: Dj Coiote e Jean Castro

Horário: 23h

Local: Madalena Live Music (Av. 5, 403 – Centro)

Entrada: a partir de R$50

DOMINGO (5)

Projeto Quatro e Meia

Atração: Vinces

Horário: 16h30

Local: Parque Lago Azul

Entrada gratuita

Santa Cruz das Palmeiras

SEXTA-FEIRA (3)

Música: Lucas Fiore

Horário: 19h30

Local: Ruiva Lounge Bar (Av. Constantino Stoco, 105 – Centro)

Entrada: R$7

SÁBADO (4)

Banda República Livre

Horário: 19h30

Local: Ruiva Lounge Bar (Av. Constantino Stoco, 105 – Centro)

Entrada: R$ 7

O Brasileiro Tem Que Ser Estudado

Atração: Wanderlei Grillo

Horário: 20h30

Local: Esporte Club Palmeirense (Rua Coronel Penteado, 92, Vila Meira)

Entrada: a partir de R$ 15

Santa Gertrudes

SEXTA-FEIRA (3)

Espetáculo Malabarindo

Atração: Companhia MB Circo

Horário: 20h

Local: Auditório Municipal Leandro Filier Netto (Rua 1, nº 790, Centro)

Entrada gratuita

Malabarindo é atração em Santa Gertrudes

Vinicius Mena/Divulgação

São Carlos

SEXTA-FEIRA (3)

Revoada Sertaneja

Atração: Charles e Adriano

Horário: 22h

Local: Celeiro Bar e Eventos (Rua Alessandro Di Salvo, 179, Jd. Novo Horizonte)

Entrada: a partir de R$ 15

Vitrola Velha

Horário: 22h

Local: Os Pirata (Av. Dr. Teixeira de Barros, 963 – Vila Prado)

Entrada: R$ 15

Cover Pearl Jam

Horário: 20h

Local: The Blackbird Pub (R. Maj. José Inácio, 2206 – Centro)

Entrada: a partir de R$ 5

Exibição Mercuriales

Horário: 19h30

Local: Sesc São Carlos (Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim São Carlos)

Entrada: a partir de R$ 12,50

Apresentação teatral Para Meninos e Gaivotas agita fim de semana em Araraquara

Divulgação

SÁBADO (4)

Tua Boca na Minha

Atração: Pedro Henrique (sertanejo)

Horário: 22h

Local: Celeiro Bar e Eventos (Rua Alessandro Di Salvo, 179, Jd Novo Horizonte)

Entrada: a partir de R$ 15

Banda Vinock

Horário: 20h

Local: The Blackbird Pub (R. Maj. José Inácio, 2206 – Centro)

Entrada: a partir de R$ 5

Teatro: Para Meninos e Gaivotas

Horário: 16h

Local: Sesc São Carlos (Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim São Carlos)

Entrada: a partir de R$ 12,50

Sambanana

Atração: Grupo Pura Sintonia e Grupo Quarta Essência

Horário: 22h

Local: Banana Brasil Eventos (Rod. Washington Luiz, 234 – Fazenda Canchim)

Entrada: a partir de R$ 30

Banda Quarta Essência

Reprodução/Facebook

DOMINGO (5)

Reggae Brasil

Atração: Banda Reggae Club

Horário: 16h

Local: Sesc São Carlos (Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim São Carlos)

Entrada gratuita

Música: Batuka Nega

Horário: 12h

Local: São Carlos Clube (Rua Ruth Bloen Souto, 161, Centro)

Entrada: R$ 48

São Sebastião da Grama

SÁBADO (4)

Farofa do Jack Beer

Atração: Matheus Jorente

Horário:

Local: Praça Américo Turri, nº 67

Entrada: a partir de R$ 25

Trabiju

DOMINGO (5)

Música: Giovana Vichiatto

Horário: 13h

Local: Pesqueiro Estância Quatro Rosas (Rua dos Bragas, km 2,5)

Entrada: R$ 5

