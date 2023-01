Veja agenda cultural de Américo Brasiliense, Araraquara, Araras, Casa Branca, Leme, Matão, Mococa, Pirassununga, Porto Ferreira, Rio Claro, Santa Gertrudes, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Tambaú. Grupo Quarta Essência, Sakanas e shows de rock agitam o fim de semana em São Carlos e região

Reprodução/Facebook

Presença do Grupo Quarta Essência em São Carlos, apresentação musical do Grupo Sakanas em Araraquara e shows de rock em Pirassununga (SP) são algumas das atrações que prometem agitar o fim de semana nas cidades da região (Veja programação completa abaixo).

Veja abaixo agenda cultural de algumas cidades da região:

Américo Brasiliense

SEXTA-FEIRA (27)

The Long Blue Trip

Horário: 20h30

Local: Estação do Peixe (Rua Manoel Borba, 470)

Ingressos: R$10

Araraquara

SEXTA-FEIRA (27)

Quarteto Preto

Horário: 20h

Local: Salto Grande Empório (Rua Lilia Eliza Eberli Lupo, 1590)

Ingressos: a partir de R$15

Música na Opera com Paulo Henrique Acústico

Horário: 19h

Local: Opera Cervejaria (Rua Guilherme Scarpa, 224)

Ingresso: R$10

Cover Night The Beatles com a Banda Beatles Again

Horário: 22h

Local: Pub 13 Rock & Lounge (Avenida Brasil, n° 1037)

Ingressos: a partir de R$20

Summer na Judith

Atração: Leh e Amigos

Horário: 20h

Local: Bar Dona Judith (R. Napoleão Selmi Dei, 59 – Vila Harmonia)

Ingressos: a partir de R$10

Maria Canta Ângela com Maria Butcher

Horário: 20h

Local: Garimpo Sesc (Rua Castro Alves, 1315, Quitandinha)

Entrada gratuita sem retirada de ingressos

SÁBADO (28)

A Opera é Rock com A Banda The Teachers

Horário: 20h30

Local: Opera Cervejaria (Rua Guilherme Scarpa, 224)

Ingressos: R$10

Carna Bixo

Atrações: Silva MC, Samba do Cosme e DJ Jhona

Horário: 16h

Local: Associação de Servidores Campus Araraquara (Estr. Abílio Augusto Corrêa, 200)

Ingressos: a partir de R$70

Dani Mendes

Horário: 21h

Local: Palhoça Music Bar (Rua José Galil, 1-229 – Jardim Zavanella)

Ingressos: a partir de R$20

Muro de Sam com Catarsis Produções

Horário: 16h

Local: Teatro Sesc (Rua Castro Alves, 1315, Quitandinha)

Ingressos: a partir de R$7,50

Sábado Rock com a Banda Bigster

Horário: 22h

Local: Pub 13 Rock & Lounge (Avenida Brasil, n° 1037)

Ingressos: a partir de R$10

DOMINGO (29)

Grupo Sakanas

Reprodução/Facebook

Esquente Pé

Atrações: DJ Gustavo Gonzalez e Grupo Sakanas

Horário: 15h

Local: Boteco Pé na Cova (Avenida Brasil, 1037 – Centro)

Ingressos: a partir de R$50

Forró com Calango Doido

Horário: 16h

Local: Conveniência Sesc (Rua Castro Alves, 1315, Quitandinha)

Entrada gratuita sem retirada de ingressos

Araras

SEXTA-FEIRA (27)

Biahh Cavalcante

Horário: 18h

Local: Don Curiel (Avenida Dona Renata, 5099 – Jd. Santa Cruz)

Ingressos: a partir de R$15

SÁBADO (28)

No Quintal Do Mundaréu – Teatro musical/infantil com Grupo Teatro do Imprevisto

Horário: 16h

Ingresso: a partir de R$15

Local: Av. Dona Renata, 4901

Pré-Folia 2023

Atrações: DJ Joel e DJ Rod

Horário: 15h

Local: Recanto do Amigão (Av. das Sibipirunas, 18 – Residencial Santa Mônica)

Ingressos: a partir de R$25

DOMINGO (29)

No Quintal Do Mundaréu – Teatro musical/infantil com Grupo Teatro do Imprevisto

Horário: 16h

Ingresso: a partir de R$15

Local: Av. Dona Renata, 4901

Cortejo das Águas

Programação:

8h – Concentração na Praça Monsenhor Quércia

10h – Lavagem da Escadaria Igreja Santa Cruz

13h – Ajeum Coletivo (comer coletivamente)

Casa Branca

SÁBADO (28)

Mixturinha

Atrações: DJ Aline Otti

Horário: 23h

Local: Chácara do Olmedo (Rua Antônio Ribeiro Fialho, 400, Nazaré)

Ingressos: a partir de R$25

Leme

SEXTA-FEIRA (27)

Noite do Litrão

Atração: Jupiter Monkeys

Horário: 20h

Local: Bar 29 Rock Club (Rua Coronel Antonio Abade, 96 – Centro)

Entrada gratuita

Matão

SEXTA-FEIRA (27)

Show Mateus Castro e Gustavo

Horário: 20h

Local: Hangar 1399

Mococa

SEXTA-FEIRA (27)

Pop Rock Nacional e Internacional

Atrações: Marcelo Gualberto

Horário: 20h

Local: Pizzaria Boulevard (Av. Américo Pereira Lima)

Ingressos: R$ 5

A Primeira do Ano

Atrações: Grupos Segundas Intenções e Samba Trupe

Horário: 22h30

Local: Cachaçaria (R. Cap. José Gomes, 364 – Centro)

Ingressos: R$15

Pirassununga

SEXTA-FEIRA (27)

Banda Retrópolis

Reprodução/Facebook

Sexta do Rock

Atração: Banda Retrópolis

Horário: 20h30

Local: Hangar Choperia (Avenida Capitão Antônio Joaquim Mendes, 1714)

Ingressos: R$10

SÁBADO (28)

Giovani Bráz, o bêbado saideira – Stand-up

Horário: 20h30

Local: Circo de Teatro Tubinho (Avenida Juca Costa)

Ingressos: a partir de R$10

Porto Ferreira

SÁBADO (28)

É No Quintal Que Acontece

Atrações: Fernando e Franco

Horário: 21h

Local: Artesanos Bar & Restaurante (José Ferreira de Azambuja, 544 – Centro)

Ingressos: a partir de R$30

Rio Claro

SEXTA-FEIRA (27)

Jazza Time

Horário: 20h

Local: Cineteatro Itália (Rua 4 B, 1309 – Vila Indaiá)

Ingressos: R$40

Especial Luísa Sonza

Atrações: DJ Ani, DJ Naomi e DJ Agatha

Horário: 22h

Local: La Se7e (Avenida 1, 2121 – Jardim São Paulo)

Ingressos: R$10

Cantora Luísa Sonza

Lennon Abrão/g1

SÁBADO (28)

Paradise Sunset

Atrações: Grupo Iaê

Horário: 17h

Local: Paradise Beach Sports (Avenida 1, 267, Rua da TuboPartes – Distrito Industrial)

Ingressos: R$20

Encontro de Baterias

Horário: 18h

Local: Quadra da Escola de Samba Samuca (Av. 9, 1200 – Centro)

Santa Gertrudes

DOMINGO (29)

Onde Está Você? com a Cia. Fios de Sombra

Horário: 15h

Local: Arredores do Lago Municipal (Rua Antônio Bertazo, 303 – Jardim Faxina)

Entrada gratuita

São Carlos

SEXTA-FEIRA (27)

Soul & Blues com Jes Condado

Horário: 20h

Local: Galpão Sesc (Avenida Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim Gibertoni)

Ingressos: retirada gratuita com 1h de antecedência (apenas um por pessoa)

Sextou no Celeiro

Atrações: Charles e Adriano

Horário: 22h

Local: Celeiro Bar e Eventos (Rua Alessandro DI Salvo, 179)

Ingressos: R$10

SÁBADO (28)

Dia da Visibilidade Trans

Atrações: Pretty Lupon

Horário: 22h

Local: Kush House (Rua Amadeu Amaral, 540 – Vila Marcelino)

Ingressos: R$10

Cabaré – Circo/Espetáculo com a Cia. do Relativo

Horário: 16h

Local: Galpão Sesc (Avenida Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim Gibertoni)

Retirada de um ingresso gratuito por pessoa com 1h de antecedência

Banda Reprise Inédita Anos 80

Horário: 19h

Local: Gabrielle Cultural Lounge (Rua Victório Bonucci, 920, Jardim Tangará)

Ingressos: a partir de R$29

Pré-Carnaval no Country Club

Atrações: Sambahits

Local: 17h

Local: São Carlos Country Club (Rod. Washington Luiz, Km 234 – Jardim Tangará)

Ingressos: a partir de R$10

Black Club

Atrações: DJ Robb Stevan

Horário: 23h

Local: The Blackbird Pub (Rua Major José Inácio, 2206 – Centro)

Ingressos: a partir de R$15

Sambanana

Atrações: Samba da Ladeira e Quarta Essência

Horário: 22h

Local: Banana Brasil (Rod. Washington Luiz, 234 – Fazenda Canchim)

Ingressos: R$20

Banda Quarta Essência

Reprodução/Facebook

DOMINGO (29)

Sambando por aí com Tuco Pellegrino Quinteto

Horário: 16h

Local: Galpão Sesc (Avenida Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim Gibertoni)

Entrada gratuita com a retirada de um ingresso por pessoa com 1h de antecedência

40 Anos do Clube da Viola

Atrações: João Carlos e Carlos Leite e Paganelli & Rosangela

Horário: 10h

Local: Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC) (Rua São Paulo, 745 – Centro)

Entrada gratuita

Samba da Gente – 4ª Edição

Atrações: Grupos Chega pra sambar e Batuka Nega

Horário: 14h

Local: Garagem do Chopp (Rua Eduardo Campos Maia Filho, 100 – Azulville 2)

Ingressos: a partir de R$25

São João da Boa Vista

SEXTA-FEIRA (27)

Pagonejo com Funk

Atrações: Russo e Daniel e Duh Ambar

Horário: 21h

Local: Novo Capitão Cevada (Rua Henrique Cabral de Vasconcellos, 2302 – Vila Ten. Vasconcelos)

SÁBADO (28)

Sabadão no Capitão

Atrações: Julio Roque e Alexandre

Horário: 21h

Local: Novo Capitão Cevada (Rua Henrique Cabral de Vasconcellos, 2302 – Vila Ten. Vasconcelos)

Inauguração da Praça Jardim das Acácias

Atração: Orquestra Sinfônica de Violas

Horário: 10h

Entrada gratuita

São José do Rio Pardo

SEXTA-FEIRA (27)

Samba do Chicão

Atrações: Grupo Samba do Chicão

Horário: 19h

Local: Bar do Chicão (Avenida Maria Aparecida Salgado Braghetta, 3603)

Entrada gratuita

São Sebastião da Grama

SÁBADO (28)

Grito de Carnaval

Atrações: DJ Canellaz e Grupo Aderê

Horário: 21h

Local: Capitão Jack Beer (Praça Américo Turri, 67)

Tambaú

SÁBADO (28)

Neon Party

Atrações: Felippebiel

Horário: 23h

Local: Mahal Music Bar (Rua Campos Salles, 96 – Centro)

Vito Califano