Grupo que percorreu 100 km a pé durante feriado de Carnaval chega ao Cristo Protetor, em Encantado

De acordo com organizador do roteiro, foram 22 participantes de diferentes regiões do RS. Eles passaram por igrejas e monumentos históricos em 11 municípios. Caminhada percorre igrejas e monumentos históricos do RS

O grupo que realizou uma caminhada de 100 km durante o feriado de Carnaval chegou ao Cristo Protetor, em Encantado, no Vale do Taquari, na tarde desta terça-feira (21). Conforme o organizador da iniciativa, Alicio Assunção, participaram 22 pessoas de diferentes regiões do estado.

O grupo iniciou o percurso no sábado (18), com saída do município de Sério. Ao longo do trajeto, eles passaram por igrejas e monumentos históricos em 11 municípios. O objetivo da caminhada, segundo Alício, era contemplar a natureza na região.

“A ideia é proporcionar algo alternativo durante esse período de quatro dias”, define o organizador.

Conforme Alicio, os participantes distribuíram mudas de árvores nativas nas comunidades. No domingo (19), o grupo se contagiou pelo efeito da folia e brincou carnaval em um baile infantil em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo.

O projeto existe há 11 anos e realiza caminhadas mensais. Foi a terceira vez que a travessia teve como destino o Cristo Protetor.

Desde maio de 2021, mais de 135 mil pessoas visitaram o monumento. De acordo com a Associação Amigos de Cristo, turistas de 40 países já prestigiaram e contemplaram a obra.

A estátua tem 43,5 metros de altura, incluindo o pedestal, o equivalente a um prédio de 14 andares. O Cristo Protetor é cinco metros mais alto que o Cristo Redentor e foi erguido a partir de 1,7 mil toneladas de blocos de concreto.

A estátua já foi finalizada, mas a inauguração oficial do complexo ainda não tem data para acontecer.

Cidades percorridas:

Sério

Santa Clara do Sul

Venâncio Aires

Cruzeiro do Sul

Mato Leitão

Forquetinha

Marques de Souza

Lajeado

Arroio do Meio

Capitão

Encantado

