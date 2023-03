Grupo Rede Amazônica anuncia filial no Sul de Roraima

Com programação própria, emissora terá sede em Rorainópolis e deve fazer a cobertura de cinco municípios do interior de Roraima. GRUPO REDE AMAZÔNICA INAUGURA FIFLIAM NO SUL DE RORAIMA

O CEO do Grupo Rede Amazônica, Phelippe Daou Junior, anunciou na noite dessa sexta-feira (10) uma filial para atender cinco municípios do Sul de Roraima. Com telejornalismo próprio, a filial deve estrear em julho de 2023.

A novidade foi anunciada em evento com presença do governador do estado, Antonio Denarium (PP), e prefeitos da região. Sediada no município de Rorainópolis, o conteúdo jornalístico da filial deve ser produzido sobre acontecimentos das regiões de Caracaraí, São Luiz, Caroebe e São João da Baliza.

Phelippe Daou Junior destacou que o novo projeto que permite mais oportunidade para a população se ver e, assim, firmar melhorias sociais.

“A população, em cada um dos nossos estados, tem que se enxergar no nosso trabalho. Quando se implanta uma nova afiliada, a ideia é que isso faça com que a população seja melhor atendida com jornalismo, com a sua comercialização própria. Um projeto como esse não é só para atender um município, Rorainópolis, mas para todos os municípios que de alguma forma são influenciados pela região”, afirmou o CEO.

Para o governador, com o desenvolvimento social e econômico do estado, surgem mais oportunidades para empreender na região. Assim, levar uma emissora para o Sul do estado traz novas perspectivas econômicas.

“A Rede Globo [Rede Amazônica] coloca agora a sua filial no Sul do estado que vai beneficiar os cinco municípios. É a Rede Amazônica sempre levando informação clara, transparente e verdadeira para a nossa população. Nós poderemos divulgar melhor as nossa potencialidades para que Roraima continue crescendo”, disse.

O diretor executivo da Rede Amazônica em Roraima, Joel Cristian Gomes, destacou a importância do novo projeto.

“A nossa praça em Roraima apresentou esse diferencial na economia do estado. Ter uma afiliada é a gente praticar o hiperlocalismo, que é estar a cada dia mais próximo das comunidades. Então, nós teremos no Sul do estado um jornalismo local que vai poder não só levar a informação das riquezas, mas também favorecer as comunidades”, disse.

Atualmente, a cobertura da região Sul é feita por uma equipe de jornalismo que produz conteúdo para ser exibido na Rede Amazônica Roraima. Com a presença da emissora em Rorainópolis, os conteúdo será centralizado na região, o que abre espaço também para comercialização local de propaganda.

Vittorio Rienzo