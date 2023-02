Grupo resgata cães e gatos em tragédia após chuva em São Sebastião; Fundo Social pede doações de ração

Agentes disseram já terem visto cerca de 50 animais nos escombros. Grupo de resgate de animais já resgatou 19 cães e gatos em tragédia de São Sebastião

Divulgação

Um grupo de voluntários atua no resgate de cães e gatos nos escombros da tragédia que atingiu São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. Um balanço divulgado pelo grupo nesta terça-feira (21) aponta que 19 animais já foram resgatados.

O Grupo de Resgate de Animais em Desastre (GRAD) conta com oito agentes voluntários na cidade. Eles afirmam que avistaram cerca de 50 animais entre os destroços e a lama acumulada.

O GRAD afirma ainda que diversos tutores buscam ajuda à procura de seus pets, pois não conseguiram levá-los no momento das fortes chuvas. Alguns dos animais estão sem água e alimentação desde o último domingo (19).

Os cães e gatos resgatados estão sendo levados para o Instituto Verde Escola na Barra do Sahy e para escolas nos bairros Topolândia e Boiçucanga.

Doações

O Fundo Social de São Paulo também está arrecadando ração e sachê para cães e gatos, vermífugo, anti-pulgas e tapetes higiênicos para os pets.

As doações podem ser feitas no depósito do Fundo Social, localizado na avenida Marechal Mario Guedes, 301, no Jaguaré, zona oeste da capital paulista. O recebimento será realizado das 8h às 17h. O total arrecadado será encaminhado às cidades atingidas, pela Defesa Civil.

Veja mais notícias sobre o Vale do Paraíba e região

Mata