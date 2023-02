Apresentação, neste sábado (4) tem repertório com canções internacionais e nacionais das décadas de 1970 a 1990. Grupo Retro Hits realiza show gratuito em Presidente Prudente (SP)

O Sesc Thermas de Presidente Prudente (SP) promove, a partir das 16h deste sábado (4), o show do grupo Retro Hits, de forma gratuita, na Área de Convivência.

A apresentação tem um repertório de canções internacionais e nacionais das décadas de 1970 a 1990 com ritmos como soul, funk e pop, promovendo uma viagem no tempo, repleta de alto astral e nostalgia.

O conjunto prudentino, formado em 2016, é composto pelos músicos Paulo Moreira, Zizo Souza, Rogério Percinoto, Juninho Coelho, Lucas Lima, Daniel Mazini, Deborah Matsu e Ricardo Zacharias.

A entrada é gratuita e o show é livre para todos os públicos, sem a necessidade de retirada antecipada de ingresso.

Oficina

Ainda no sábado, será realizada uma oficina de cerâmica virtual, às 10h30 e às 14h30, no Espaço de Tecnologias e Arte, de forma gratuita.

Os participantes, utilizando interfaces de realidade aumentada e inteligência artificial do computador, poderão modelar argila para criar uma peça cerâmica em 3D.

Para participar, é necessário retirar senhas no local com 30 minutos de antecedência e as crianças devem estar acompanhadas por um responsável.

Oficina de cerâmica virtual

