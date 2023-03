Grupo se apresenta no Limeira Rodeo Music e luta para manter viva a catira, dança típica do interior paulista

Com 25 anos de estrada, o Catira Espora de Prata veio de Barretos para o palco do evento. Grupo de catira Espora de Prata veio de Barretos para se apresentar no Limeira Rodeo Music

Paulo Henrique Marques/ g1

Nos últimos anos, as festas de rodeio ganharam contornos mais modernos, abrangendo DJs e duplas sertanejas com pouca influência do sertanejo tradicional. O Limeira Rodeo Music também vem seguindo essa tendência, mas uma atração fugiu à regra na noite da última sexta-feira (24): foi a apresentação do grupo de catira Espora de Prata, que veio de Barretos especialmente para o palco do evento.

Com 25 anos de estrada, o grupo viaja o estado tentando manter viva essa dança, cuja origem é incerta, mas que ganhou forma e se popularizou no interior paulista a partir da primeira metade do século 20. “Nossa luta é para que a catira não morra, e corre-se esse risco porque hoje temos menos grupos que no passado”, constata Francisco Santana Junior, fundador do Espora de Prata.

Na catira, o ritmo é comandado pelas batidas de pés e mãos dos participantes, que ficam em filas duplas, sendo que um dançarino fica de frente para o outro. No início, eles realizam passos chamados “escova”, que vão se desenvolvendo até virar uma espécie de sapateado levado ao som de violas ritmadas.

Historiadores se dividiram sobre suas origens – Portugal e Espanha são citados em diferentes estudos – mas sabe-se que ela se espalhou pelo Brasil a partir de São Paulo, atingindo Minas Gerais, Goiás e Paraná. E é nesses estados que estão os poucos grupos que lutam para manter a catira viva.

Atualmente, o Espora de Prata possui cerca de 25 membros, dos quais nove estiveram em Limeira.

Entre eles os meninos Felipe Teodoro da Silva e Pedro Cambirase. Ambos com 12 anos, eles são os caçulas da turma, e uma demonstração da luta do grupo em levar a catira para as novas gerações. “Tem gente na minha escola que nem sabe o que é, tenho que explicar”, diz Pedro, que começou a dançar por causa do irmão mais velho.

Já Felipe, apesar da pouca idade, diz que se depender dele a catira não morre. “Vou dançar sempre e ensinar as pessoas que quiserem aprender”.

Veja os times que disputam a competição

Time 1

Delson Righeti Júnior – Altair/SP

Marcus Vinícius de Castro Souza – Colômbia/SP

Rhamid Lima de S. Duarte – Olímpia/SP

Vinícius Fernando Pinheiro – Aparecida do Oeste/SP

Wesley Aparecido Moraes da Silva – Nhandea/SP

Time 2

André Pereira – Suzanápolis/SP

Daniel Lima Arantes – Prata/MG

Julio Cesar dos Santos Félix – Boituva/SP

Lucas Luan da Silva – Guaíra/SP

Silvio Carlos Novaes Barbosa – Orindiúva/SP

Time 3

Henrique Azevedo Bueno – Novo Horizonte/SP

João Carlos de Souza Junior – Sud Mennucci/SP

Lucas Júnior Gomes da Silveira – Limeira/SP

Thiago Ribeiro Mariano – Artur Nogueira/SP

Vanderson Barbosa dos Santos – Indaiatuba/SP

Time 4

André Luiz Barbosa Ribeiro – Campo Grande/SP

Guilherme Roberto – Sales Oliveira/SP

Lorran Sgote Agostini Bergamasco – Macaubal/SP

Lucas Cruz dos Santos – Novo Repartimento/PA

Rudmar de Araújo Medeiros – Três Lagoas/MS

Fãs curtem show de Hugo e Guilherme no Limeira Rodeo Music

Paulo Henrique Marques/g1

A festa

Com uma “megaestrutura” repaginada, o Limeira Rodeo Music deve reunir cerca de 100 mil pessoas em quatro dias de evento, a partir de 17 de março. O local onde ocorre a festa foi reestruturado e vai ter cerca de 45 mil metros quadrados para receber o público.

Com a repaginada e ampliação da estrutura, o evento entrou para um circuito que classifica os ganhadores das provas para a Festa do Peão de Barretos, uma das maiores do país.

Como comprar ingressos

Os ingressos podem ser comprados em pontos de venda ou pela internet (clique aqui). No site é possível visualizar o mapa dos setores e escolher a categoria de ingresso que deseja comprar.

Arena/arquibancada

Pista premium

Camarote privilege

Camarote golden open bar

Os valores podem aumentar dependendo do dia escolhido e do lote do ingresso. Também há opção de comprar o Passaporte, que dá direito a todos os dias do evento.

Programação

25 de março

Matheus & Kauan

Dennis DJ

