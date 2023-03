Grupo suspeito de atirar em bombeiros militares durante serviço é alvo de operação em SC

Ataque ocorreu em Itajaí, no Litoral Norte. Suspeitos de atirarem em bombeiros militares de SC durante serviço são alvo de operação

Felipe Sales/NSC TV

As policiais Civil e Militar deflagraram uma operação nesta quinta-feira (30) para localizar e prender o grupo suspeito de atirar e ferir dois bombeiros militares durante o serviço em Itajaí, no Litoral Norte. Foram cumpridos quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão na região.

O ataque ocorreu em 18 de março. Segundo informações da corporação, os profissionais voltavam para o hospital após atenderem um homem vítima de violência por arma no bairro Espinheiros, quando foram surpreendidos por pessoas armadas que atiraram contra a ambulância.

De acordo com a PM, os mandados tinham como alvo dois suspeitos de serem autores do ataque, além de outros que poderiam estar envolvidos no planejamento do crime.

Revólver apreendido na operação

Polícia Militar/Divulgação

Um dos suspeitos morreu em confronto com a PM. Segundo à corporação, ele reagiu à abordagem e os policiais reagiram. O homem foi baleado. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas morreu ainda no local.

Nas buscas, os policiais apreenderam um revólver e algumas porções de crack.

No ataque, uma profissional que estava na carona da viatura foi atingida no cotovelo. Já o motorista, alvejado no abdômen, ombro e braço. Ambos foram hospitalizados, passaram por atendimento e receberam alta.

Viatura foi alvejada durante o caminho para o hospital

Corpo de Bombeiros Militar/Divulgação

Ao menos 50 policiais militares e 30 civis de Navegantes, Itajaí, Florianópolis, Canoinhas e Barra Velha participaram da operação.

Bombeiros são baleados em ambulância enquanto socorriam vítima ferida

Tiros foram disparados contra bombeiros

Corpo de Bombeiros Militar/Divulgação

Vito Califano