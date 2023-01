Grupo suspeito de fazer ‘tribunal do crime’ para aplicar pena de morte é indiciado pela Polícia Civil

Polícia chegou até os suspeitos após vítima do ‘tribunal’ conseguir fugir, mesmo após ser torturada e baleada. Ao todo, oito pessoas foram indiciadas por tentativa de homicídio. Operação da Polícia Civil prendeu cinco pessoas em Palmas e Paraíso do Tocantins

Um grupo suspeito de fazer ‘tribunal do crime’ para aplicar pena de morte em Paraíso do Tocantins foi indiciado pela Polícia Civil. Segundo as investigações, oito suspeitos teriam torturado e baleado um homem em setembro do ano passado, durante uma espécie de julgamento. A vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir e relatou à polícia como eram praticados os crimes.

O inquérito da Polícia Civil foi concluído nesta segunda-feira (30). Ao todo, oito pessoas foram indiciadas pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado por emboscada e mediante tortura. Outras nove foram indiciadas por integrar organização criminosa.

Fugiu após tortura

O delegado responsável pelas investigações, Antônio Onofre, informou que as investigações começaram em setembro do ano passado. A 6ª Delegacia de Polícia Civil foi informada sobre um homem que tinha escapado de um tribunal do crime. Ele estava sendo julgado por pertencer a uma facção rival.

O homem foi atraído por uma mulher até um local, não informado pela polícia. Lá, um grupo estava reunido para deliberar sobre a sentença de morte, chamada de decreto.

“Após ser torturado e sofrer diversas lesões pelo corpo, tentou fugir, sendo alvejado por disparos de arma de fogo. O homem ainda conseguiu escapar e esconder-se. Após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, passou mais de um mês internado”, disse o delegado.

Homens foram presos durante operação da Polícia Civil em Paraíso do TO, em dezembro do ano passado

Após esse caso, a Polícia Civil realizou uma operação em 19 de dezembro na cidade. Na época, policiais civis da 6ª DEIC, com apoio da Diretoria de Combate ao Crime Organizado (DRACCO) e unidades da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Paraíso, deram cumprimento a dez mandados de busca e apreensão e oito de prisão preventiva contra suspeitos de pertencer a essa facção criminosa.

Conforme as investigações, a polícia conseguiu prender quatro pessoas, sendo dois homens presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, e um por tráfico de drogas.

Indiciamentos

Após reunir provas e indícios sobre a autoria do crime, a Polícia Civil finalizou as investigações e indiciou os envolvidos. O inquérito foi enviado ao Ministério Público Estadual (MPE), que vai decidir se oferece denúncia contra os suspeitos.

“Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil do Tocantins, por meio da 6ª DEIC de Paraíso, promove a repressão criminal em relação às ações delituosas praticadas pela organização criminosa”, ressaltou o delegado.

