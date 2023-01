Grupo suspeito de vender drogas em área de garimpo ilegal é preso com 2,8 kg de skunk em Boa Vista

Policiais também apreenderam duas armas de fogo, dinheiro em espécie, três veículos, sete celulares e uma balança de precisão. Eles foram apresentados nesta quinta-feira (26), na Audiência de Custódia Itens foram apreendidos pela Polícia Civil

PCRR/Divulgação

Um grupo de sete pessoas, suspeito de atuar na venda de drogas em área de garimpo ilegal, foi preso nessa quarta-feira (25) com 2,8 kg de skunk no bairro Caranã, na zona Oeste de Boa Vista. Além da drogam a Polícia Civil apreendeu com eles armas, dinheiro e veículos utilizados no suporte ao crime.

Os suspeitos tem entre 45 e 19 anos. Durante a ação os policiais apreenderam duas armas de fogo, R$ 1950,00 em espécie, três veículos, sete celulares e uma balança de precisão.

Os policiais ainda investigavam a denúncia de que o grupo estaria com forte atuação no comércio ilegal do tráfico de drogas em área de garimpo, de acordo com informações delegada titular da Delegacia de Repressão à Entorpecentes (DRE), Francilene Lima Hoffmann de Vargas.

Eles foram conduzidos à sede da DRE, onde foi lavrado um Auto de Prisão em Flagrante (APF) contra eles pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo.

Eles foram apresentados nesta quinta-feira (26), na Audiência de Custódia

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Mata