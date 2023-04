Grupo Taquitá realiza oficinas com músicas e brincadeiras para crianças neste fim de semana, no Parque do Povo

Atividades serão realizadas neste sábado (1º) e domingo (2), às 16h, em Presidente Prudente (SP). Grupo Taquitá apresenta oficina neste sábado (1º) e domingo (2), no Parque do Povo

O Grupo Taquitá apresentará a oficina ‘Brincando Música’ de forma gratuita, neste sábado (1º) e domingo (2), às 16h, no Parque do Povo, em Presidente Prudente (SP).

As atrações são voltadas para crianças acompanhadas de um adulto.

No sábado (1º), o grupo conduzirá as atividades ‘Brincando Música com Bebês’, com pequenas histórias e músicas, que sugerem movimentos e interação entre crianças de 0 a 3 anos e as famílias.

Em um clima intimista, a oficina acontece “rente ao chão”, no campo visual dos bebês, atrás dos quiosques do Parque do Povo.

Já no domingo (2), o grupo apresentará o show ‘Brincando Música’, que oferece uma vivência com “futuras memórias de uma verdadeira ode à simplicidade”, para crianças de 0 a 12 anos.

Na ação, as músicas surgem de prosas sobre o cotidiano e misturam-se com as brincadeiras que se desenrolam durante o show. A atração toca em temas como a imaginação das crianças e a relação delas com a família e a natureza.

O Grupo Taquitá é formado pela psicóloga e arte-educadora Jéssica Ini e pelo músico e educador musical Zé Junqueira. Eles se inspiram na liberdade e dinamismo que caracteriza o seu público: as crianças.

O projeto “Taquitá Brincando Música” segue com mais seis apresentações em cidades da região. Os interessados podem conferir a programação através do site.

