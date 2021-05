gruppo-caffo-1915-corre-veloce-e-sale-sul-podio-al-campionato-italiano-rally

La scuderia LM Motorsport sponsorizzata dal gruppo calabrese sta ottenendo grandi risultati

Correre per vincere. Lo fa ogni giorno Gruppo Caffo 1915 affrontando le sfide del mercato con una naturale attitudine al risultato che mantiene anche quando sceglie i campioni dello sport ai quali dare sostegno. Come la scuderia LM Motorsport con team manager e presidente Marco Limoncelli, veterano dei motori e campione di lungo corso che ha messo in campo tre equipaggi per affrontare le sfide del Campionato Italiano Rally con eccellenti risultati.

Alle competizioni le vetture si sono presentate in livrea da gara brandizzata con i loghi dei prodotti di punta del gruppo come Vecchio Amaro del Capo il più iconico degli amari; Elisir Borsci S. Marzano il liquore con una storia lunga più di 180 anni; Distilleria Mangilli produttrice del mitico Prosecco Mangilli e delle Grappe premiate come le migliori al mondo e Petrus Boonekamp l’amaro padre di tutti gli amari, da poco acquisito da Gruppo Caffo 1915.

Un team di veri campioni primo tra tutti Vecchio Amaro del Capo, l’amaro più premiato in assoluto con decine di medaglie ottenute in tutte le competizioni del mondo. Il suo gusto eccellente è frutto della miscelazione perfetta di erbe, piante e spezie esclusivamente calabresi, raccolte al momento giusto e distillate con sapienza dai mastri distillatori Caffo. Una ricetta antica e un saper-fare ancora artigianale che rendono Vecchio Amaro del Capo il numero uno, un risultato conquistato sul campo grazie ai consumatori che lo scelgono ogni giorno.

I risultati non si sono fatti attendere nemmeno per i team in gara, composti tutti da giovanissimi talenti (equipaggio Fabio Solitro e Arianna Zanin; equipaggio Sara Carra e Giovanni Barbaro; equipaggio Luca Bortot e Silvia Croce) hanno fatto man bassa di titoli occupando tutti e tre i gradini del podio al rally di Sanremo, competizione storica molto nota non solo agli appassionati. Come Targa Florio, un’altra blasonatissima corsa arrivata alla sua centocinquesima edizione che ha visto al primo posto, ancora una volta, uno degli equipaggi del team di Limoncelli, la coppia Fabio Solitro e Arianna Zanin che è riuscita a concludere e a vincere la Classe R1 A Nazionale ed accumulare punti preziosissimi per il campionato italiano iridato.

Prossimo importante appuntamento in calendario è il Rally Internazionale del Salento (Lecce), in programma il 21 e 22 maggio, valido per il Campionato Italiano WRC, per il quale scenderà in pista Marco Limoncelli in qualità di vincitore del Campionato Italiano R1 A 1° Divisione, nell’anno 2019, e Coppa Nazionale Aci nell’anno 2020. “Le corse per me sono cuore e passione – dichiara Marco Limoncelli presidente della LM Motorsport sponsorizzata da Gruppo Caffo 1915 – puntare a vincere è uno stimolo a far bene che vale nello sport come nella vita. Da calabrese sono felice che Gruppo Caffo 1915 abbia scelto di sostenere la mia scuderia. Da parte mia, ho voluto dare fiducia ai giovani mettendo a loro disposizione le mie vetture e la mia esperienza e come era immaginabile, sono stato contraccambiato con pari passione e grandi risultati”.

Conclude Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915: “Condividiamo con lo sport molti principi come l’impegno assoluto, continuo e constante e l’importanza di fare squadra. Abbiamo scelto di sostenere il rally nella fattispecie la scuderia di Limoncelli per agevolare i giovani talenti a rendere concreta la loro passione e per aprire loro nuove strade. Associare i nostri brand più importanti a valori positivi e ad un ambiente di sana competizione è certamente una scelta che porteremo avanti nel tempo”.