guai-a-ballando-con-le-stelle,-arriva-la-denuncia:-“selvaggia-lucarelli-deve-lasciare-il-posto”

Ballando con le Stelle è appena iniziato e Selvaggia Lucarelli si è resa già protagonista di due episodi incresciosi. Da un lato c’è la questione Iva Zanicchi, che le ha dato della tooia per ben due volte e che ha fatto discutere moltissimo i telespettatori. Dall’altro lato c’è il problema con il Codacons, che non molla la presa e continua a intimarle di lasciare il suo posto da giurata per evitare il conflitto di interessi. Tra i concorrenti, infatti, quest’anno c’è anche Lorenzo Biagiarelli, il suo fidanzato. Se dal punto di vista tecnico il suo parere potrebbe non essere imparziale, da quello sentimentale lo spettacolo sicuramente ne guadagna moltissimo.

Siamo abituati a vedere una Selvaggia Lucarelli sempre forte, cinica, polemica su tutto e tutti. Un carattere sicuramente encomiabile, ma allo stesso tempo difficile da portare avanti. Deve essere arduo essere odiata da moltissime persone, ricevere minacce e insulti uno dietro l’altro. Ma lei non molla e continua per la sua strada. Per questo, vederla piangere davanti alla performance di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle è stato un colpo al cuore per tutti noi. La giornalista è umana, ama, piange per l’emozione, è anche gelosa e tutto questo ci piace moltissimo e vogliamo scoprirlo sempre di più, di puntata in puntata.

Ma il Codacons non è d’accordo. Alla sua prima denuncia Selvaggia Lucarelli aveva risposto con una risata, ricordando che l’associazione cercava da tempo un modo per rivalersi su di lei, a causa di passate incomprensioni. La risposta è arrivata in un comunicato: “Per evitare di spiegare come possa rimanere in stato di palese incompatibilità (giudice a Ballando con le Stelle e fidanzata del giudicato) la Lucarelli cerca di trovare scuse e parla di fantasiose ritorsioni del Codacons. Lo afferma l’associazione dei consumatori replicando agli insulti di Selvaggia Lucarelli dalle sue pagine social per la questione del conflitto d’interessi nel talent show”.

“Peccato che, se anche il Codacons avesse denunciato la Lucarelli solo per vendicarsi delle sue prese di posizione contro l’associazione, questo non la autorizzerebbe certo a violare tutte le regole del diritto e della imparzialità. Ricordiamo alla Lucarelli che, per sua sfortuna, esistono numerose norme in Italia che vietano i conflitti di interessi e obbligano i giudici ad astenersi in caso di rapporti con il giudicato. Purtroppo per lei il motivo bieco di pura vendetta che avrebbe mosso il Codacons a denunciarla non la esime dal rispetto delle regole, e quindi farebbe bene a lasciare il posto di giudice a Ballando con le Stelle”.

“E se non lo farà come da obblighi, denunceremo anche la Rai per concorso in truffa ai telespettatori. Anche se, purtroppo per la Lucarelli, non abbiamo vendette o ritorsioni da fare contro l’azienda. E a questo punto, meno male che noi del Codacons abbiamo ogni tanto una vendetta da mettere in atto, altrimenti nessuno si farebbe carico del rispetto delle regole e dei cittadini”. Dopo aver denunciato la giornalista, quindi, anche lo stesso Ballando con le Stelle entra nel mirino dell’associazione. Come reagirà Milly Carlucci? Continuerà a difendere la sua chiacchieratissima giurata?

scritto su Più Donna da Maria Costanzo.