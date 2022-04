guai-barbara-d’urso,-il-fuori-onda-choc,-lei-furiosa-confessa:-“mi-vogliono-togliere-lo-spazio.-ecco-chi-mettono-al-mio-posto”

Barbara D’Urso è stata la protagonista di un fuori onda che la vedeva molto contrariata e che ha immediatamente fatto il giro del web. Siamo abituati a vedere i presentatori televisivi sempre allegri e sorridenti ed è lecito domandarsi come diventano quando si spengono le telecamere. C’è chi è affabile con gli addetti ai lavori, chi scompare subito nei camerini rendendosi irraggiungibile, chi è antipatico e sgrida tutti. E’ raro venire a conoscenza di quello che accade nei momenti di buio di una trasmissione, ma a volte viene in nostro soccorso il pubblico in studio, che registra i momenti salienti.

Impossibile dimenticare, ad esempio, il fuori onda che ha visto protagonista Flavio Insinna durante una puntata di Affari tuoi, il gioco dei pacchi. Un momento che ha portati grandissimi problemi al presentatore Rai, ancora oggi schernito e umiliato da Striscia la Notizia, che non perde occasione per far riaffiorare la memoria dei telespettatori.

In quell’occasione l’uomo era evidentemente arrabbiato e offendeva senza pietà sia una povera concorrente che la produzione dello show. L’episodio che riguarda Barbara D’Urso, fortunatamente, è meno grave ma è stato palese davanti a tutto il pubblico di Canale 5. La differenza sta nel fatto che questa volta il fuori onda è proprio andato in onda, per uno sbaglio tecnico.

Ma partiamo dal principio: ogni giorno Barbara D’Urso, prima di cominciare il suo Pomeriggio 5, compare durante la pausa pubblicitaria della fiction Brave and Beautiful per annunciare ai telespettatori gli argomenti sui quali verterà la puntata del giorno. Ieri però la presentatrice partenopea non ha avuto questa possibilità e ha dovuto rinunciare al suo momento di pubblicità quotidiano. La curiosità divertente è che la donna era già pronta, vestita di tutto punto, davanti alle telecamere in attesa di poter fare il suo annuncio.

Il momento non è mai arrivato e quando Barbara D’Urso si è resa conto della situazione, con una espressione estremamente infastidita si è rivolta ai tecnici di Pomeriggio 5: “Mi avete fatta saltare?”. E’ proprio questo il momento che è andato in onda e che tutto il pubblico di Canale 5 non ha potuto fare a meno di notare. Il video, che dura soltanto pochi secondi, ha fatto immediatamente il giro del web.

Tutti si sono domandati cosa fosse accaduto e come mai la presentatrice apparisse così contrariata. Ovviamente, in studio si sono immediatamente resi conto dell’errore e la donna è stata pronta a dare le sue spiegazioni. Un inizio di Pomeriggio 5 diverso dal solito, con Barbara D’Urso che ha voluto rendere partecipe il suo pubblico di quello che era accaduto solo pochi momenti prima: “Vi racconterò un segreto, perché tanto tra di noi non ci sono segreti e vi racconto sempre tutto. Io ero convinta fino a qualche minuto fa di essere su Scherzi a parte.

Perché come al solito mi sono messa davanti alla telecamere alle 17.01 pronta per fare il promo con voi alle 17.13. E stavo così e aspettavo, aspettavo, aspettavo pronta per annunciarvi cosa vi avremmo detto. E nessuno diceva niente. Chiedevo e dicevo: vabbè, sono su Scherzi a parte, non è possibile. E alla fine non sono entrata nelle vostre case, annunciandovi cosa stavamo per fare. Quindi lo faccio adesso. Innanzitutto buon lunedì”.

Insomma dopo le voci sempre più insistenti per cui Mediaset starebbe cercando una sostituta, ora Barbara è anche tagliata nello spazio che è solitamente suo e che invece è stato ceduto a Maria de Filippi. Insomma un Lunedì nero per la D'Urso

L’articolo Guai Barbara D’Urso, Il fuori onda choc, lei furiosa confessa: “Mi vogliono togliere lo spazio. Ecco chi mettono al mio posto” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.