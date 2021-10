guai-per-alberto-matano,-le-accuse-orrende-del-collega-rai:-“e’-infido.-ecco-come-mi-ha-fatto-fuori-dalla-tv”-fan-sotto-choc

Pierluigi Diaco è tornato a parlare del pettegolezzo che lo vide coinvolto in una lite furiosa con Alberto Matano. Tutto è accaduto dopo il primo anno di conduzione del giornalista a La vita in diretta, esperienza condivisa con Lorella Cuccarini. I due presentatori non hanno mai trovato un punto d’incontro, al punto che la famosa show girl ha deciso di abbandonare definitivamente la Rai. Non senza togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Pubblicò infatti una lettera in cui accusò il suo collega di essere maschilista e misogino e di averla trattata molto male nel corso di quell’anno.

Delle accuse gravi che scatenarono una vera e propria tempesta in Rai. Molto curioso il fatto che tutte le donne protagoniste della rete si sono immediatamente schierate dalla parte di Alberto Matano. Lasciando così intendere che Lorella Cuccarini non dicesse la verità. Non solo le donne, quasi tutti i lavoratori della rete di Stato presero apertamente le parti del giornalista. Probabilmente è per questo che la show girl ha deciso di andare via. Oggi è diventata una protagonista di Canale 5. Maria De Filippi l’ha scelta infatti come professoressa della sua scuola per giovani talenti, Amici.

Tornando al litigio con Alberto Matano, l’unico lavoratore Rai che prese le difese di Lorella Cuccarini fu proprio Pierluigi Diaco. L’uomo decise di affrontare apertamente il giornalista e rivelargli i suoi pensieri guardandolo negli occhi. Senza lasciare che fossero i pettegolezzi a parlare per lui. Una scelta che può sembrare saggia ma che ha portato a una situazione ben poco gestibile.

Venne divulgata la voce che tra i due ci fosse stato uno scontro furioso, giunto quasi a una rissa. Scoop che portò successivamente il popolo del web a criticare Diaco, trovatosi in seria difficoltà e probabilmente trovandosi a una situazione che l’ha portato fuori dalla Rai per una intera stagione senza alcun motivo. Oggi Pierluigi Diaco è tornato a parlare della vicenda. Dopo essere stato fatto fuori dalla Rai per la stagione 2020/2021, è pronto a tornare a prendere il suo posto.

Ma non dimentica quello che è accaduto poco più di un anno fa. Le sue parole lasciano intendere che la voce del litigio tra lui e Alberto Matano sia stata divulgata appositamente per metterlo in cattiva luce. Ma prima delle sue accuse, vediamo cosa disse riguardo la situazione con Lorella: “E’ stato sleale con l’amica Cuccarini. Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato”.

Quindi, Pierluigi Diaco ha voluto specificare che tra lui e Alberto Matano il confronto avvenne molto pacificamente: “Non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa”. Ancora oggi il presentatore di Io e te non si spiega come e perché siano state dette queste cose su di lui. Voci che, come suddetto, gli hanno creato problemi con i tanti fan del presentatore (ormai unico) di La vita in diretta. “La falsa indiscrezione sulla lite da chi è stata dettata?” Si è domandato più di una volta. Ma tutti rimangono in silenzio.

