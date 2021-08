guai-per-antonella-clerici,-chiamata-in-tribunale.-lei-sbotta-sui-social:-“mi-avete-rovinato”

Antonella Clerici è stata citata in tribunale per aver dato dei consigli ai suoi follower sulla dieta e la corretta alimentazione non essendo una professionista del mestiere. Questa è, almeno, la notizia che circola su internet nelle ultime ore e che ha portato la nota presentatrice a dover fare una precisazione sui suoi social. Che la donna abbia seguito una dieta drastica dopo la sua prima e unica gravidanza è noto. Come è noto che abbia condiviso quel duro momento con i suoi follower. Senza però pubblicizzare dei prodotti o delle particolari diete. La questione è quindi falsa.

Sulle varie pagine social, però, gira un post sponsorizzato con la finalità di pubblicizzare una determinata dieta che ha per protagonista proprio Antonella Clerici. Il titolo della fotografia è: “Ho perso 15 kg” e nel messaggio si invitano gli interessati a perdere peso a comprare un determinato prodotto dimagrante. Questo ha provocato una reazione da parte di nutrizionisti e addetti del settore, che non riconoscono nella presentatrice alcuna autorità nel poter consigliare al popolo del web determinati prodotti. Ma c’è davvero la bionda della Rai dietro questo sponsor?

No. A confermarlo, la diretta interessata che, sempre sui social, ha voluto chiarire di non essere assolutamente coinvolta nella pubblicità del prodotto. Il suo volto è stato quindi utilizzato senza alcun consenso. “Questa è una fake news. Non ho mai rilasciato interviste né conosco o pubblicizzo determinati prodotti dimagranti. Fate attenzione a ciò che leggete sul web”, così ha scritto Antonella Clerici su Instagram, invitando quindi le persone a fare attenzione a questo mondo nel quale chiunque può scrivere quello che desidera spacciandolo per verità.

Le fake news colpiscono spesso i personaggi famosi, che hanno imparato a non considerarle. Ma a volte si diffondono al punto da dover intervenire. Così è stato per Antonella Clerici, che non dovrà davvero presentarsi in tribunale per difendersi dagli attacchi dei nutrizionisti. La presentatrice non è la prima il cui corpo è stato utilizzato per sponsorizzare dei prodotti dimagranti. A esprimerle la sua comprensione, anche Laura Pausini, che ha raccontato di essersi trovata nella medesima situazione da ben due anni. Il mondo del web a volte può essere per le star un reale problema.

Ma la figura di Antonella Clerici non può essere scalfita da questo genere di notizie. Adorata dal pubblico italiano, ha conquistato tutti con gli anni passati al timone di La Prova del Cuoco. E nell’ultimo anno ha ottenuto la corona per la prima serata del sabato sera. The Voice Senior ha superato tutte le aspettative in fatto di ascolti, riconfermandosi per la nuova stagione, anche se con qualche cambiamento all’interno della giuria. Non ci saranno più Albano e sua figlia Jasmine Carrisi. Nonostante questo, non vediamo l’ora di vedere le proposte per la prossima stagione.

