guai-per-antonella-clerici,-la-donna-fatta-fuori-da-e’-sempre-mezzogiorno.-fan-infuriati,-ecco-il-motivo

Nello show di Antonella Clerici del mattino c’è una novità che non è piaciuta ai telespettatori. Sono ormai tre anni che la bella bionda della Rai è alla conduzione di E’ sempre mezzogiorno, show che ha preso il posto di La prova del cuoca assumendo ancor più le caratteristiche della conduttrice. Infatti la donna è tornata alla ribalta dopo essere stata fatta fuori a causa della sua gravidanza. Al suo posto era stata scelta la più giovane e single Elisa Isoardi, cui era stato affidato il programma anche dopo la nascita di sua figlia. Un duro colpo per la donna, che adesso si sta prendendo la sua rivincita.

Non solo La prova del cuoco ha perduto lo share senza di lei ed è stato eliminato dal palinsesto, non solo Elisa Isoardi ha perso il suo posto in Rai, per quanto Antonella Clerici è tornata e ha avuto anche una promozione. Oltre a creare il nuovo programma del mezzogiorno secondo i suoi desideri, è anche al timone della prima serata del venerdì con The voice senior, un enorme successo per la rete di Stato. Insomma, un rientro in grande stile che l’ha incoronata tra le reginette del weekend insieme a Milly Carlucci e l’ha riconfermata sul trono dell’orario che precede il pranzo degli italiani.

Non solo, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta l’ha elogiata parlando anche di un eventuale suo ritorno al Festival di Sanremo: “Conosco la parte folle di Antonella, so che un altro Sanremo lo farebbe, non voglio che passi come notizia perché abbiamo davanti una grande montagna che è il prossimo Festival. So che Antonella si divertirebbe a rifarlo perché ha coraggio, si è reinventata nella vita privata e nella pubblica. Cambiare e riprovare è simbolo di vitalità. Chissà, ne parleremo”. Insomma, la capacità della Clerici di tornare in Rai e di riprendersi il suo posto con uno show tutto nuovo non ha lasciato indifferenti i dirigenti.

Antonella Clerici ha acquisito nuova stima da parte della Rai ma anche da parte del suo pubblico, che non smette mai di seguirla. Per la nuova stagione televisiva è stato riconfermato il suo E’ sempre mezzogiorno, ma questa volta i telespettatori non sono completamente soddisfatti. Non hanno potuto non notare, infatti, la mancanza di un personaggio molto amato all’interno dello show. Stiamo parlando della chef Cristina Lunardini, che è stata al fianco della conduttrice sin dall’esordio della prima puntata della trasmissione. Le due insieme hanno creato un sodalizio pazzo e divertente.

Purtroppo durante le prime puntate di E’ sempre mezzogiorno la donna non si è vista. Al suo posto è arrivato il collega Daniele Persegani. Ma i telespettatori hanno subito voluto far notare il loro scontento tramite i canali social, dove hanno chiesto spiegazioni per la mancanza di zia Cri. Spiegazioni che sono arrivate dalla stessa Antonella Clerici: la chef prenderà parte allo show soltanto una volta la settimana. Gli altri giorni dovrà riprendere il suo posto come insegnante all’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Severo Savioli di Riccione. Precedentemente, aveva potuto farne a meno grazie alla didattica a distanza.

