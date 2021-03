Guai per Barbara D’Urso, la conduttrice chiede scusa a Maria de Filippi. Mediaset furiosa “Quel che è successo è imperdonabile”

Pietro Delle Piane è stato ospite di Live-Non è la D’Urso, dove ha rivelato di aver recitato un ruolo durante la sua partecipazione a Temptation Island. Durante la serata della domenica di Canale 5, lui e la sua compagna, Antonella Elia, hanno dovuto affrontare le 5 sfere. I due, dopo la loro esperienza sull’isola, si erano lasciati. Successivamente però si sono ripresi, e questo ha fatto storcere il naso a molti, anche perché Pietro durante la trasmissione si era comportato molto male nei riguardi della sua compagna. Dopo il successo del Grande Fratello Vip adesso sono nuovamente sotto l’occhio del mirino.

Ricordiamo che a Temptation Island Pietro Delle Piane aveva definito Antonella Elia una cinquantenne fagocitata dalla solitudine e dall’essere priva di discendenza. Una donna senza figli che guarda al futuro con sconcerto e paura poichè priva di sostegno morale. Parole molto dure, molto forti, che a Live-Non è la D’Urso ha voluto giustificare dicendo che facevano parte di un copione. Ma Maria De Filippi ha chiarito più di una volta che le sue trasmissioni sono basate su personaggi reali e che i loro comportamenti non vengono assolutamente influenzati dalla produzione.

Non solo, la regina di Mediaset ha più volte chiarito che sarebbe ricorsa alla giustizia contro chi avrebbe affermato il contrario. Pietro Delle Piane, dopo le sue affermazioni, potrebbe quindi ritrovarsi nei guai. Al contrario, Barbara D’Urso e tutto il suo staff sono subito corsi ai ripari, specificando di dissociarsi dalle parole del loro ospite: “Pietro ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island. Se ne assumerà le responsabilità noi ne prendiamo le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma, non è copionato. Questo lo sappiamo, ho tentato appena ho sentito la parola Temptation Island di dire non paliamo di questa trasmissione perché non mi permetterei mai”.

Non si permetterebbe o non potrebbe? E’ recente la notizia secondo cui Maria De Filippi avrebbe imposto a Barbara D’Urso di non parlare delle sue trasmissioni e di non ospitare in studio i suoi protagonisti. “Tutto è iniziato quando Maria ‘la Sanguinaria’ ha chiesto e ottenuto dal Biscione una clausola nel suo contratto che proibisse alla d’Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni. Una separazione netta. Per la serie: resta pure nel tuo trash-salotto ma non mettere le mani sulla mia roba.” Oggi Antonella Elia e Pietro Delle Piane non fanno più parte del mondo di Maria, ma ugualmente avrebbero dovuto evitare questa pesante accusa nei confronti di Temptation Island.

Come reagirà Maria De Filippi alle sue dichiarazioni? Sicuramente lo scopriremo a breve, anche perché la moglie di Maurizio Costanzo difende i suoi programmi con le unghie e con i denti. Intanto, nonostante le critiche cui sono stati sottoposti nel corso del loro confronto con le cinque sfere a Live-Non è la D'Urso, Pietro Delle Piane e Antonella Elia proseguono imperterriti con la loro storia d'amore. "Per lui ho un reale trasporto, che credo di non aver mai avuto in vita mia per nessun uomo" ha svelato lei, che è disposta ad accettare anche qualche tradimento. E voi che ne pensate di Pietro?

