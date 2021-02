guai-per-flavio-insinna,-battute-al-veleno,-la-rai-condanna-il-conduttore-e-prende-provvedimenti,.-fatto-fuori-dal-programma,-fan-sotto-choc

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che ha sconvolto i fan del conduttore Flavio Insinna, che è rimasto vittima di una decisione forte da parte dei vertici della televisione pubblica. Da Viale Mazzini la presa di posizione nei confronti di Flavio Insinna, una delle punte di diamante tra i personaggi della televisione. Da anni al “timone” de “L’Eredità”, proprio nel quiz show si è macchiato di un gesto che gli è costato davvero caro. E di fronte al quale la televisione pubblica non ha potuto fare a meno di prendere provvedimenti. Scopriamo quale è stata la ‘punizione’ nei suoi confronti, e che ha deluso purtroppo i suoi fan.

A costare caro al conduttore romano è stato un fuori onda del programma “L’Eredità”, ripreso da qualcuno con il cellulare, dove si è lasciato andare in considerazioni che sono finite persino a Striscia la Notizia. Una situazione spiacevole che ha spiazzato i vertici di Viale Mazzini costretti a limitare la sua presenza in tv. Infatti la conseguenza è stata drastica: il conduttore dovrà abbandonare l’idea di tornare alla guida di “Affari tuoi” anche nella prossima stagione.

La Rai ha dovuto prendere provvedimenti nei confronti di Flavio Insinna. Il fuori onda è costato caro al conduttore. Che nemmeno per la prossima stagione tornerà alla guida di Affari Tuoi. I vertici di Viale Mazzini hanno dato fiducia a Carlo Conti che da quest’anno si è districato molto bene nel programma dei pacchi. Dopo la sua ripresa dal contagio da Coronavirus, il conduttore toscano adesso sembra pienamente ristabilito e pronto ad andare avanti anche a discapito del collega. Non è la prima volta che Insinna si lascia andare a considerazioni che gli procurano problemi nelle dirette televisive. Ricordiamo le sue dichiarazioni sulla caccia (“Non è uno sport, disse”) che hanno scatenato la bufera nei suoi confronti da parte delle associazioni. Insomma, il noto conduttore non è nuovo a certi scivoloni che dovrebbe evitare.

Ma anche un nuovo scivolone pare stia costando caro al conduttore. Durante la semifinale della seconda edizione de Il Cantante Mascherato c’è stata una certa tensione tra i giurati Caterina Balivo e Flavio Insinna. Tra i due scintille e frecciatine che non sono passate inosservate al pubblico del programma di Milly Carlucci. Caterina e Flavio hanno iniziato a punzecchiarsi dopo l’ultima performance del Gatto. Insinna ha indovinato la sua vera identità – si trattava di Sergio Assisi – e questo ha infastidito la Balivo, che ha accusato il conduttore de L’Eredità di averle rubato l’agendina dove aveva praticamente scritto la stessa cosa con gli stessi indizi.

Una battuta che non è particolarmente piaciuta all’ex attore di Don Matteo che stizzito ha replicato che non vede la madre da quasi un anno a causa del Covid e di certo non ha il tempo per entrare nel camerino di Caterina Balivo e rubare la sua agenda. Lo “scontro” è poi andato avanti con Insinna che ha preso in giro la collega per le sue rivelazioni sulla Farfalla. La conduttrice di Aversa ha infatti svelato che molto probabilmente sotto quella maschera si nasconde Mietta, che incontrava spesso ad un supermercato di Milano.

Un aneddoto che ha scatenato Flavio Insinna, che ha sparato frecciatine a raffica nei confronti di Caterina Balivo. Un atteggiamento che ha deluso la Balivo, che in diretta ha pure letto alcuni tweet in sua difesa. Una contestazione che non è particolarmente piaciuta a Insinna, che con fare contrariato ha invitato i telespettatori a prendersi poco sul serio visto che sono in un programma con dei pupazzoni giganti. Insomma, un battibecco continuo, una tensione costante, che ha spinto i fan de Il Cantante Mascherato a chiedersi cosa è davvero successo tra Flavio Insinna e Caterina Balivo.

Lo scorso anno il 55enne è stato più volte ospite della Balivo a Vieni da me e tra i due c'è sempre stato un buon rapporto d'amicizia. Caterina e Flavio hanno forse avuto qualche screzio dietro le quinte dello show del venerdì sera? "Solo io noto che c'è dell'astio con battute piccanti tra Flavio Insinna e Caterina Balivo?", ha scritto qualcuno su Twitter. Qualcun altro ha aggiunto: "Ma è solo una mia impressione o Insinna non sopporta la Balivo?". E c'è chi ha difeso a spada tratta Caterina: "Posso dire che è fastidioso l'atteggiamento di Insinna verso la Balivo? Eccessivo…" Altri hanno puntato il dito contro l'attore e conduttore: "Il maschilismo di Insinna e la sua insolenza nello sfottere di continuo Caterina Balivo sono degradanti".