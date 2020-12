guai-per-gemma-galgani:-arriva-la-famosissima-dama-per-prendersi-maurizio,-clamoroso-ritorno-a-uomini-e-donne.-fan-sotto-choc

Nell’ ultima puntata di Uomini e Donne, si è vociferato di una ipotesi che spaventa molto Gemma Galgani. Un ritorno inatteso che potrebbe rovinare i piani della Dama torinese. Stiamo parlando di Anna Tedesco, la stessa Dama che a gemma rubò anche Giorgio Manetti, il Gabbiano. Al momento è solo una remota possibilità che, se si concretizzasse, diventerebbe una delle più grandi paure di Gemma Galgani. Infatti, è un momento davvero importante per la dama torinese, la quale teme che qualcuno possa rovinarle i piani.

Forse a rompere le uova nel paniere a Gemma Galgani potrebbe essere infatti, proprio Anna Tedesco che potrebbe tornare proprio a Uomini e Donne come trapelato dalle ultime indiscrezioni. Non se ne ha certezza, ma la ex dama di Gubbio ha rilasciato recentemente un’intervista nella quale ha commentato anche quello che sta accadendo nelle ultime puntate, infastidendo non poco Gemma. La Dama infatti ha confessato che tornerebbe per corteggiare Maurizio, l’attuale cavaliere della Galgani ( i due hanno recentemente dichiarato di essere stati a letto insieme). Ecco le parole di Anna:

“Mi piace la sua intelligenza e la sua pacatezza anche in un contesto come Uomini e Donne. Io credo di essere una donna forte e determinata e avrei bisogno di un uomo come lui al mio fianco, che faccia uscire il mio lato più dolce. […] E’ un signore, un uomo di classe, che non si fa scalfire da niente. Vedo che sta uscendo con Gemma. Se fossi in trasmissione sarebbe una bella lotta! (Ride, ndr). Vediamo come evolve… […] Io avrei fatto parte di una contesa per Maurizio, quello si. Posto che nessuno è fidanzato, e non si toccano mai gli uomini delle altre, in guerra come in amore tutto vale.”

Anna Tedesco torna a Uomini e Donne?

Anna, infatti, ha dichiarato che il cavaliere che la incuriosisce di più a Uomini e Donne, al momento, è proprio Maurizio. Ciò ha riportato alla mente di Gemma Galgani i ricordi della rivalità che ha caratterizzato il rapporto con Anna Tedesco negli anni passati. Infatti, Anna tentò di corteggiare anche Giorgio Manetti, proprio nello stesso periodo in cui il Gabbiano frequentava anche Gemma. L’attrazione tra Anna e Giorgio è continuata anche dopo la fine della loro relazione, diventata un’amicizia.

Anche se il primo a non credere alla buona fede di Anna su questo punto è sempre stato Gianni Sperti, il quale ha sempre creduto che Anna non riuscisse a innamorarsi di nessuno proprio perché ancora legata a Giorgio. Ora che la conoscenza tra Gemma e Maurizio è cresciuta e che fra loro c’è stata anche dell’intimità, naturalmente la dama teme che Anna Tedesco possa tornare per farle concorrenza. Maurizio, ma anche Maria De Filippi, hanno tentato di rassicurare Gemma Galgani, affermando che, per il momento, non c’è alcuna conferma, né richiesta da parte di Anna per tornare a Uomini e Donne. Ma chissà cosa potrebbe accadere in futuro E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici anche su Gogle News.