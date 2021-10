Guai per Raimondo Todaro. Scoperti rapporti segreti nella scuola. L’allievo confessa: “Ecco cosa fa”. Maria furiosa

Ad Amici la più chiacchierata new entry, Raimondo Todaro, sta già facendo parecchio discutere. Oggi viene accusato da uno dei ragazzi eliminati, secondo cui il maestro si sarebbe solo vendicato per un episodio accaduto in passato. Il giovane, infatti, era stato allievo della sua scuola in Sicilia da piccolo. Successivamente, l’aveva lasciata all’età di tredici anni. Sarebbe per questo che, a dir suo, l’insegnante non ha mai preso realmente in considerazione la sua esibizione. Lui si chiama Nunzio e nel talent di Maria De Filippi si è sfidato con Mattia, perdendo. Dopo la sconfitta, sui social ha avuto un lungo sfogo.

Il principale oggetto delle sue critiche è stato proprio Raimondo Todaro. “Ragazzi tranquilli che lo sapevo. Comunque, è stata un’avventura breve ma intensa. All’inizio non sapevo di trovare Raimondo Todaro, ma quando l’ho saputo ho detto ai miei che sarei andato a casa per una ripicca ad un bambino di tredici anni, perché quando sono andato via dalla sua scuola di ballo avevo tredici anni. Poi mi sono buttato, senza rimpianti”. Il ragazzo è arrabbiato anche con tutte le persone che, venute a conoscenza del suo passato nella scuola dell’insegnante, hanno pensato che questo potesse agevolarlo nella sfida ad Amici.

“Ora, dal momento che mi viene dato l’aggettivo raccomandato direi che dovete vedere come usare le parole, perché forse era più raccomandato quell’altro con Raimondo Todaro che io. Sapevo che sarei uscito, qui lo dico e qui lo nego. Non avrebbe mai votato il ballo e infatti ha fatto come Ponzio Pilato, se n’è lavato le mani chiamando tre giudici. Non c’è mai stata competizione con Mattia, è un bravissimo ragazzo lo stimo tantissimo, ma ho le carte che testimoniano. Lui si è messo a piangere perché sapeva di non avere chance contro di me, l’aveva detto pure lui tanto che era oggettiva come cosa”.

La rabbia di Nunzio è forte. Arrivato a un passo dal suo sogno, quando ha guardato negli occhi colui che un tempo era stato un suo maestro lo ha visto disgregarsi al vento. “Non si è comportato da uomo Raimondo Todaro, perché ha rivelato a tutta Italia che persona è. A me dispiace. Si è vendicato di un bambino di tredici anni negandogli un’opportunità bella. L’ha buttata sul personale, doveva essere oggettivo. Sapevo che andava a finire così. L’ho detto anche a Mattia”. Insomma, il giovane sembra essere sicuro che ad Amici vengano fatte delle preferenze. Un’accusa molto grave nei confronti del nuovo insegnante.

Raimondo Todaro è stato chiacchierato sin da prima del suo ingresso ad Amici di Maria De Filippi. Prima di tutto, per il modo in cui ha lasciato Ballando con le Stelle, show che lo ha portato al successo. Milly Carlucci lo ha accusato di essere venuta a conoscenza del suo voltafaccia solo tramite pettegolezzi. Non solo, il ballerino nella scuola per giovani talenti si troverà costretto a lavorare al fianco della sua ex moglie, Francesca Tocca, con la quale ha avuto anche una bambina. Infine, già a poche puntate dall’inizio dello show è già coinvolto in una guerra fredda con Alessandra Celentano. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Guai per Raimondo Todaro. Scoperti rapporti segreti nella scuola. L’allievo confessa: “Ecco cosa fa”. Maria furiosa proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.