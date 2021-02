Guai per Uomini e Donne, Aurora denuncia la trasmissione, Selvaggia Lucarelli distrugge Maria de Filippi. Mediaset prende provvedimenti. Ecco chi viene cacciato

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Uomini e Donne, Maria De Filippi e la sua redazione e parte una diffida per il famosissimo programma di Canale 5 che va in onda ogni giorno nella fascia pomeridiana. A scatenare le polemiche, un evento increscioso che ha per protagonista la famosissima dama Aurora, e Giancarlo, col quale è uscita insieme per un breve periodo. La loro relazione è ormai finita e il cavaliere sta uscendo con altre donne, ma spesso nascono dei battibecchi tra i due alimentati dagli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, che da sempre mostra profonda antipatia nei confronti della donna.

Nel corso di una animata discussione, Giancarlo ha affermato di possedere dei video compromettenti e sensuali che Aurora gli avrebbe mandato. Al diniego della dama, l’ha quindi minacciata di mostrarli e ha dato il suo telefonino a Gianni Sperti. Un comportamento inaccettabile e punibile da un punto di vista penale. Sull’argomento è intervenuta Selvaggia Lucarelli che spesso si batte per difendere le donne vittime di divulgazione di loro video intimi e privati. La giornalista ha scritto un lungo post sulla sua pagina Facebook contro la redazione di Uomini e Donne.

“Non vedo Uomini e donne quindi mi scuso se non saró precisa nella ricostruzione degli antefatti, ma contano poco. C’è questa Aurora, una corteggiatrice, che ha frequentato per un po’ questo Giancarlo, tronista. Ad un certo punto inizia una discussione sul fatto che potrebbe essersi consumato qualcosa di spinto tra i due. Lei nega, lui afferma di sì, spalleggiato dai due “opinionisti” a fianco (Sperti/Cipollari). Per avvalorare la sua tesi, lui afferma di avere dei filmini che lo testimoniano. Lei nega, lui insiste, lei allora “ma quando mai, ma vediamoli, falli vedere anche a meee”. Lui dice che ha il telefono in camerino, la Cipollari si alza dicendo che lo accompagna lei a prendere questi filmini, alla fine lui torna e mostra qualcosa a Sperti e alla Cipollari. Loro chiedono se c’è qualcosa di più intimo, lui conferma, loro le urlano che quindi c’è qualcosa di più intimo, il tutto in un crescendo che definire trash sarebbe fuorviante.”

Dopo la ricostruzione dei fatti, Selvaggia Lucarelli accusa tutta la trasmissione di Uomini e Donne: “Perché qui il problema non è il trash. Il problema è normalizzare una situazione in cui un uomo ricorda a una donna che possiede le prove video di una relazione sessuale, l’incitamento a mostrare il tutto dai bulli al suo fianco, l’imbarazzo della donna che a quel punto deve DISCOLPARSI invitandolo a mostrare quel che ormai lui ha dichiarato di possedere, la conduttrice Ponzio Pilato. Una scena diseducativa e profondamente sbagliata, tanto più che suppongo il programma sia registrato e quindi si poteva decidere di non mostrare nulla. Mi spiace ma non ci siamo. Questa volta Maria io esco.”

E non la pensa così soltanto Selvaggia Lucarelli. Aurora, che durante la puntata di Uomini e Donne è uscita in lacrime dallo studio, ha deciso di non rientrare più e abbandonare il suo posto come dama della parterre femminile. Non solo, la donna ha deciso di diffidare la trasmissione e lo stesso Giancarlo, come spiegherà la stessa Maria De Filippi nelle prossime puntate. La presentatrice chiarirà che non sarà permesso fare il nome della dama nel corso delle future puntate, né parlare del suo rapporto con Giancarlo, che intanto si è detto molto dispiaciuto per l’accaduto.

Intanto molti utenti del web si sono scagliati contro la trasmissione e in particolare i diretti interessati in quel che è diventato un caso che molti chiamano di “revenge porn”. A gran voce il web chiede la cacciata di Giancarlo che è stato il carnefice della situazione ma anche di Tina e in particolar modo di Gianni che ha avvallato l’uomo e anzi ha deciso consapevolmente di vedere filmini che avrebbero potuto essere intimi. “Al Grande Fratello personaggi sono stati eliminati e cacciati da Mediaset per molto meno” si legge nei commenti. Che finlamente la rete e Maria de Filippi prendano delle decisioni adeguate al caso? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra