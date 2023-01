Guarantã abre 100 vagas para compor elenco da Paixão de Cristo em Piracicaba; veja quando e como se inscrever

Vagas são limitadas aos 100 primeiros inscritos e serão para compor o elenco como povo na 33ª edição da encenação. Inscrições abrem a partir das 10h desta quarta. Paixão de Cristo de Piracicaba

Fran Camargo/Arquivo pessoal

A Associação Cultural e Teatral Guarantã abre nesta quarta-feira (1°), das 10h às 19h, as inscrições para quem deseja participar da 33ª edição da Paixão de Cristo de Piracicaba (SP). As vagas são limitadas às 100 primeiras pessoas que se inscreverem e serão para compor o elenco como povo na encenação.

Neste ano, a Paixão de Cristo está sob a direção de Dagoberto Feliz, que afirmou que quer valorizar o elenco nesta edição. As apresentações acontecem na Semana Santa, no Parque Engenho Central.

Segundo a presidente voluntária do Guarantã, Rosângela Pereira, é importante que os interessados em integrar a montagem tenham disponibilidade de tempo para os ensaios e apresentações – uma oportunidade não só de participar do evento, mas também de ser uma porta de entrada para o mundo das artes cênicas às pessoas de todas as idades.

Veja todos os detalhes para se inscrever:

Quem pode participar? Pessoas maiores de 18 anos ou crianças e jovens com autorização dos pais e acompanhantes responsáveis.

Como fazer a inscrição? É preciso preencher um formulário online, que você acessa por aqui.

Quais informações são necessárias? Nome completo, RG/Certidão de Nascimento, CPF, data de nascimento, endereço, contato telefônico/e-mail.

Quando começa e como serão os ensaios? A previsão de início é no dia 5 de março (domingo), das 10h às 13h, no Parque Engenho Central. Eles acontecem sempre aos domingos no mesmo horário. Ensaios noturnos também serão realizados para passagem de luz e outras marcações com o elenco, em datas e horários a confirmar.

A participação tem algum custo? As inscrições são gratuitas e não há custo aos participantes.

Mais informações podem ser acessadas no site da Associação Guarantã.

Vittorio Ferla