Guararema oferece nove cursos gratuitos de capacitação e geração de emprego e renda

Estão disponíveis cursos relacionados à gastronomia, agricultura e outras áreas, com foco em qualificação profissional. A Prefeitura de Guararema inscreve para nove cursos de capacitação e geração de emprego e renda, por meio da Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Social e três do Fundo Social de Solidariedade.

Pelo Fundo Social, os cursos são de bolos caseiros, decoração de bolos – acabamentos com bicos de confeitar e fabricação de salgados fritos, todos com o apoio do Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial (Senai).

Para estas atividades, as inscrições são presenciais, na sede do Fundo Social, na Rua Dona Laurinda, 193, no Centro. O atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h. O início das aulas será em março.

Podem participar moradores com no mínimo 16 anos. Os interessados devem corresponder ao nível de escolaridade necessário, e em algumas opções, ter “conhecimentos básicos de prática de cozinha”.

Durante a inscrição, será necessário o preenchimento de uma ficha e uma declaração. Além disso, o participante deve obrigatoriamente apresentar cópia e original do RG, CPF e comprovante de residência e carteira de vacinação da Covid-19 e também assinar o termo de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Já por meio da Secretaria de Emprego e Desenvolvimento, seis cursos estão sendo ofertados, a partir de uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Sindicato Rural de Jacareí, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico.

Cinco deles são voltados aos produtores rurais:

Canais de distribuição: com orientações sobre os tipos, funcionamento, exigências e formas de acesso aos canais de distribuição dos produtos agrícolas e agroindustriais;

Organização de vendas conjuntas: com informações sobre as formas de organização de grupos para facilitar o acesso ao mercado;

Cogumelo shitake: cultivo e comercialização;

Hidroponia;

Relacionamento interpessoal: sobre as diversas formas de relacionamentos para atuar satisfatoriamente no campo pessoal, do trabalho e social.

Também é possível se inscrever para “Qualificação profissional: inspetor de qualidade”, que será realizado na Escola Profissionalizante Prefeito Sebastião Alvino de Souza, no bairro Nogueira, com detalhes sobre inspeções de peças e conjuntos mecânicos por meio de medições dimensionais e geométricas, no início, durante e ao término de cada etapa do processo de fabricação, utilizando instrumentos de medição e ferramentas da qualidade seguindo normas de saúde e segurança, técnicas e ambientais.

Para estas atividades, cujas aulas começam em diferentes datas entre fevereiro e abril, é possível fazer a inscrição presencialmente na Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico, na Rua 19 de Setembro, 127 – Centro, desde que o interessado tenha a idade mínima necessária, seja alfabetizado e esteja portando os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, mas também está disponível a matrícula digital, a partir de formulários disponíveis em https://guararema.sp.gov.br/.

Mais informações estão disponíveis pelos telefones (11) 4693-1717, da Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico, ou (11) 4693-1286 e do Fundo Social de Solidariedade de Guararema.

Vito Califano