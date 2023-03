guararema-promove-censo-municipal-2023

Segundo a Prefeitura, a coleta de dados vai possibilitar a priorização de investimentos e a promoção de mais agilidade no atendimento dos serviços prestados. Guararema promove censo municipal

Arquivo/PMG

Guararema realiza o Censo Municipal 2023. Segundo a Prefeitura, todos os moradores foram notificados previamente sobre a passagem do programa, por meio de um aviso deixado em cada residência. Os locais de cobertura da ação também são divulgados pelos canais oficiais da Prefeitura.

A ação começou na quarta-feira (1º), e segundo a administração municipal, a coleta de dados vai possibilitar a priorização de investimentos e a promoção de mais agilidade no atendimento dos serviços prestados.

Com um questionário em mãos, agentes devidamente uniformizados com camiseta, boné, colete e crachá com a logomarca do Censo Municipal e da Prefeitura, vão às ruas no esquema “porta a porta” entre as 8h30 e 16h30.

Para confirmar a identidade do entrevistador, e se ele está cadastrado na equipe do Censo Municipal, os munícipes podem escanear o QR Code que consta no crachá oficial. A lista completa com os nomes dos profissionais envolvidos – e também outras informações – estão disponíveis no site oficial do programa.

Para participar é simples e fácil. Basta um responsável informar os dados de todos que moram na residência, sem a necessidade de apresentar documentos ou que todos estejam presentes.

Nas primeiras semanas serão atendidos os conjuntos Ingá, Jacarandá, Jatobá e Peroba, no bairro Nogueira; as ruas Roberto Feijó, Olavo Bilac, Casemiro de Abreu, Adhemar de Barros, Amazonas, Lázaro Germano e Karl Rausch, no Itapema; e o Conjunto Habitacional Gerbásio Marcelino, no Ipiranga.

Já no Centro, recebem as equipes os moradores das ruas Dr. Silva Pinto, Marcondes Flores, Bela Vista, Santo Antônio, Jurandir, Pedro de Toledo, Padre Cornélio, Brasílio Freire, Benedita Fonseca Freire, Plínio Freire, 19 de Setembro e Capitão Alberto Weissohn.

Os moradores também terão a possibilidade de agendar a visita do entrevistador pelo site, clicando em “agendar atendimento” e pelo WhatsApp (11) 99871-8196, enviando uma mensagem com endereço, nome e CPF.

Vittorio Ferla