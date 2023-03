guararema-promove-oficinas-de-artesanato-neste-final-de-semana

Público poderá aprender sobre técnicas de patchwork, artefatos em tecido, cerâmica e pintura livre e também conferir exposição com o artesanato produzido pelos artesãos da cidade. Vila de Luís Carlos recebe oficinas e exposição de artesanato no final de semana

Moisés Papa

No sábado (25) e domingo (26), Guararema promove oficinas de artesanato na Vila de Luís Carlos. A 1ª Mostra Comemorativa do Dia do Artesão terá oficinas de técnicas de patchwork, artefatos em tecido, cerâmica e pintura livre.

Além de participar das oficinas, os visitantes podem aproveitar para conferir, em ambos os dias, das 10h às 18h, uma exposição com o artesanato produzido pelos artesãos da cidade.

Para participar das oficinas é preciso chegar uma hora antes das atividades e fazer a inscrição gratuita. No sábado as oficinas são de técnica de patchwork das 14h30 às 16h, e artefatos em tecido (retalhos) das 16h às 17h30. Já no domingo, de cerâmica das 14h30 às 16h, e pintura livre em tecido (com tinta orgânica) das 16h às 17h30.

Mais informações sobre a 1ª Mostra Comemorativa do Dia do Artesão estão disponíveis na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ao número 54 da praça Coronel Brasilio Fonseca ou pelo telefone 4695-1793.

