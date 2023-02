Guarda apreende R$ 2,2 mil com suspeitos de tráfico de drogas no carnaval de Artur Nogueira

As ocorrências foram na Rua Expedicionário, no Centro, entre a noite deste sábado (18) e a madrugada deste domingo (19). Guarda Municipal apreende cerca de R$ 1,8 mil com suspeito de tráfico de drogas no carnaval de Artur Nogueira

Três suspeitos de tráfico e porte de drogas foram detidos entre a noite deste sábado (18) e a madrugada deste domingo (19) durante evento de carnaval em Artur Nogueira (SP). Segundo a Guarda Municipal, cerca de R$ 2,2 mil foram apreendidos, além de porções de entorpecentes.

As ocorrências foram na Rua Expedicionário, no Centro. Dois dos suspeitos estavam em um carro com placas de Mogi Guaçu (SP) quando foram abordados após se espantarem com a presença da viatura.

Durante a busca, R$ 1.850 separados em notas de R$ 20 foram localizados no bolso de um dos detidos, de 23 anos. Uma bolsa que ele levava tinha três porções de substância análoga à maconha, cigarros e um celular. Outro jovem que estava com ele também teve o celular apreendido e R$ 50.

O segundo caso foi pouco antes, quando um suspeito, de 21 anos e que já tinha passagens por tráfico de drogas, foi identificado pelos guardas e flagrado jogando porções de maconha no chão. Com ele foram apreendidos R$ 390, dinheiro lucrado com o tráfico, segundo a corporação.

Todos os envolvidos e os objetos e porções de drogas apreendidos foram levados à delegacia da cidade para registro de boletim de ocorrência. Os suspeitos foram ouvidos e liberados.

