Guarda Civil apreende pé de maconha plantado em praça pública no interior de SP

Droga foi encontrada ao lado da escadaria da Praça Coronel Moura, no Centro de Botucatu (SP). Polícia investiga o caso. Guarda Civil apreende pé de maconha plantado em praça pública em Botucatu

Fernando César/Arquivo pessoal

A Guarda Civil apreendeu um pé de maconha encontrado em uma praça pública de Botucatu, no interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, a planta foi localizada ao lado da escadaria da Praça Coronel Moura, também chamada de Paratodos, no Centro da cidade.

O pé media aproximadamente 60 centímetros. Ele foi periciado, arrancado e levado ao plantão policial no domingo (26).

Guarda Civil apreende pé de maconha plantado em praça pública no Centro de Botucatu (SP)

Fernando César/Arquivo pessoal

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) da cidade.

A Polícia Civil vai analisar as câmeras de segurança da região para identificar o responsável pelo plantio e cultivo da droga.

Pé de maconha plantado ao lado da escadaria da Praça Paratodos, em Botucatu (SP)

Fernando César/Arquivo pessoal

Vito Califano