São oito óculos com custo mensal de R$ 40 mil que serão usados pelas forças de segurança da cidade. Veja como eles funcionam e em quais situações podem ser utilizados. Guarda Civil de São José aluga óculos inteligente capaz de ler placas de veículos e de reconhecimento facial

A Prefeitura de São José dos Campos (SP) alugou oito óculos inteligentes capazes de ler placas de veículos e fazer reconhecimento facial. O objeto, que tem custo mensal de R$ 40 mil por três anos, será usado pela Guarda Civil e demais forças de segurança.

O equipamento tecnológico conta com recursos de realidade aumentada e inteligência artificial. Eles são capazes de fornecer e receber informações em tempo real (leia mais detalhes abaixo).

A previsão da gestão municipal é que eles comecem a ser utilizados a partir da próxima semana. As equipes passaram por uma fase de treinamento para adequação.

O objetivo é que eles sejam utilizados principalmente em eventos públicos e operações realizadas no município. A tecnologia foi testada como um projeto piloto nas comemorações de aniversário de São José no ano passado.

Como os óculos funcionam?

Os óculos estão integrados ao sistema do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) por meio de câmeras inteligentes instaladas no equipamento, que é capaz de fazer também reconhecimento facial e ler as placas dos veículos. Além disso, há dois módulos infravermelhos que verificam a temperatura das pessoas.

Os agentes que estiverem na base do CSI conseguirão monitorar e analisar as imagens geradas pelo óculos, como se estivessem vendo presencialmente.

O agente que estiver usando o óculos poderá ler em uma tela as informações enviadas pelo centro de segurança e conseguir ajuda remota com textos, vídeos e até uma ficha criminal do suspeito.

