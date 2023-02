Guarda Civil encerra fluxo com 300 pessoas durante a madrugada em Jacareí, SP

Pessoas estavam em uma adega no bairro Altos de Santana. Guarda Civil esvazia fluxo com 300 pessoas em Jacareí

Agentes da Guarda Civil Municipal interromperam um fluxo durante a madrugada deste domingo (26) em uma adega no bairro Altos de Santana em Jacareí (SP).

Segundo a GCM, a ação ocorreu na Rua Elmira Martins Moreira por volta da 1h após chamada de moradores que reclamavam do som alto.

No local, estavam cerca de 300 pessoas, com motos em direção perigosa e carros com som alto, impedindo a circulação de carros.

Equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foram até o local e realizaram a desobstrução das ruas. Ninguém foi preso.

