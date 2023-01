Guarda Civil flagra roubo em cabine de pedágio e prende assaltante na Dutra em Jacareí, SP

Criminoso assumiu que esta era a sexta vez que praticava o crime no mesmo local em menos de 15 dias. Guarda Civil flagra roubo em cabine de pedágio e prende assaltante na Dutra em Jacareí

GCM/Divulgação

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (24) ao ser flagrado assaltando uma cabine de pedágio na Via Dutra em Jacareí (SP). Segundo a Guarda Civil, o criminoso assumiu que era a sexta vez que praticava o crime no local em menos de 15 dias.

O flagrante aconteceu quando uma equipe fazia patrulhamento pelo local e avistou um indivíduo suspeito com capuz vermelho e debruçado na cabine de pedágio.

Os agentes então pararam o veículo, pularam a mureta de divisão das pistas e fizeram a abordagem. A operadora do pedágio disse aos guardas que estava sendo assaltada e o suspeito foi preso.

Em busca pessoal, os policiais não encontraram nada de ilícito com o homem. Segundo a vítima, o suspeito havia colocado a mão por baixo da blusa na altura da cintura, simulando estar armado e a ameaçou.

O homem foi levado à delegacia e permaneceu preso.

Vito Califano